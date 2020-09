Société | Covid-19 : RTE tire les leçons de la crise sanitaire

22/09/2020 | Crise sanitaire oblige, le bilan annuel du Réseau de Transport d’Électricité s’est effectué à distance.

Baisse de la consommation, continuité de l’approvisionnement, énergies renouvelables… La crise sanitaire du coronavirus n’a pas menacé le gestionnaire du réseau de transport électrique français, mis à part les reports de chantiers sur les lignes dus à l’arrêt de l’activité au niveau national. Erik Pharabod, Délégué RTE Sud-Ouest a fait le bilan de cette période particulière tout en se montrant rassurant sur les projets d’investissements en cours.

En Nouvelle-Aquitaine, la consommation électrique a baissé de 13 % au plus fort de la crise du Covid-19. « C’est cohérent du fait de l’arrêt brutal de l’activité économique et industrielle, éclaire Erik Pharabod, délégué RTE Sud-Ouest. La reprise est progressive mais elle reste en deçà de la consommation habituelle, à raison d’environ 3 % par rapport à une année normale ». L’impact de la crise s’est également fait sentir cet été sur la production d’électricité, dont le niveau était au plus bas depuis 10 ans.



Pendant le confinement, RTE a lancé un plan de continuité d’activité pour mobiliser au maximum ses équipes et ainsi réduire le risque d’incidents sur le réseau tout en maintenant les fonctions vitales du pays. « Les conditions météorologiques mêlées à la baisse de la consommation générale ont été favorables au bon fonctionnement du réseau électrique », reprend Erik Pharabod. Le délégué régional RTE annonce la reprise des travaux de remise en état ou de modernisation du réseau décalés à cause de la crise, le tout pour passer l’hiver. « Il fera l’objet d’une vigilance, au même titre que les hivers précédents et ceux à venir, mais nous sommes prêts pour aborder d’éventuelles vagues de froid », précise Erik Pharabod

« La relance passe par la transition énergétique »

Erik Pharabod, au nom de RTE, affirme avoir tiré les enseignements de la crise sanitaire. « Le coronavirus a préfiguré des situations qui pourraient être fréquentes à l’avenir », éclaire-t-il. Ainsi, RTE maintient sa stratégie d’investissements de 750 millions d’euros d’ici 2024 et ses grands projets, notamment ceux liés à la transition énergétique à l’image du projet « Golfe de Gascogne » reliant Le Porge à l’Espagne ou encore le parc éolien de la Mer d’Oléron. « La relance du réseau électrique doit passer par la transition énergétique, martèle le délégué régional RTE. Le Green Deal européen et les plans de relance accélèrent les mutations en termes de stockage, de développement de l’hydrogène et de l’électromobilité ».

L’adaptation du réseau électrique à la transition énergétique représente un investissement de 33 milliards d’euros à horizon 2035 au niveau national, dont 1,3 milliard pour la Nouvelle-Aquitaine. Cette stratégie est articulée en cinq axes : le renouvellement du réseau, le raccordement des énergies renouvelables, le développement d’outils numériques et de l’interconnexion (au niveau Européen) ainsi que le développement de l’énergie marine au travers de parcs éoliens off-shore.



Par Yoan Denéchau

Crédit Photo : ©RTE