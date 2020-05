Société | Covid-19 : Un cluster découvert, après des obsèques, en Dordogne à Eglise-Neuve-de-Vergt

09/05/2020 | L'ARS Nouvelle-Aquitaine a fait un point de situation ce samedi sur les cas groupés de coronavirus à Eglise-Neuve-de-Vergt, en Dordogne. (article M à J le 10 mai).

Il y a quelques jours, un foyer de plusieurs cas de coronavirus a été détecté en Dordogne, à Eglise-Neuve-de-Vergt. Ce cluster fait suite à des obsèques d'une personne non décédée du Covid. Quelques jours après l'enterrement, un proche du défunt a été testé positif au Covid 19. Cette situation a conduit l'Agence régionale de santé, avec l'appui technique de l'équipe de la maison de santé de Vergt, à lancer une vaste campagne de dépistage dans son entourage familial et professionnel. Sur 127 personnes dépistées, neuf cas se sont révélés positifs dont deux sont asymptomatiques.

Un foyer de coronavirus a été détecté dans la commune d'Eglise-Neuve-de-Vergt, il y a quelques jours. Ces cas groupés ne sont pas une situation inédite en Nouvelle-Aquitaine. L'Agence régionale de santé a déjà enregistré et maîtrisé 29 cas groupés (hors établissements médico-sociaux) depuis le début de l'épidémie. Une personne âgée d'une cinquantaine d'années est décédée dans le village d'Eglise-Neuve-de-Vergt. Son décès n'a aucun lien avec le virus. Son enterrement a eu lieu le 24 avril. Lors des obsèques, vingt personnes auraient été présentes à l'église et plusieurs dizaines de personnes se seraient retrouvées au funérarium et pour la réunion de famille dont deux membres venaient de Suisse et une personne du Portugal.

Un des proches du défunt, présentant les symptomes, s'est rendu le 30 avril chez un médecin de la maison de santé pluridisciplinaire de Vergt, qui a prescrit un test revenu positivement. Le 1er mai, cinq personnes de l'entourage familial sont testées positivement au Covid.



« À partir de ce jour-là, nous avons déclenché la procédure habituelle de dépistage. » À partir du premier malade, les autorités ont cherché à retrouver les personnes qui avaient été en contact avec lui et qui avaient pu être contaminées. « Nous avons employé les méthodes qui jusqu'à ce jour nous ont permis de maîtriser les clusters. Une recherche la plus engagée possible des cas-contacts », a détaillé le directeur de l'ARS, Michel Laforcade. « Nous avons débuté par le cercle familial, puis professionnel et les employés des pompes funèbres, ainsi que le personnel du service de l'hospitalisation à domicile. »



« À ce jour, 127 personnes ont ainsi été dépistées avec 103 résultats. Les derniers résultats seront connus d'ici quelques heures. Sur ces 103 retours, on dénombre neuf cas positifs dont huit concernent le cercle familial du premier malade », précise Michel Laforcade. Le neuvième cas est une personne travaillant dans la même entreprise que lui. Sur ce foyer, on n'enregistre aucune forme grave, aucune hospitalisation, aucun décès. Sur les 9 cas, sept sont symptomatiques. Ces 9 personnes ont été placées chez elles à l'isolement. « Jeudi prochain, 12 personnes qui ont été dépistées avec des résultats négatifs seront à nouveau testées, puisque le dernier contact avec la première personne positive date à moins de sept jours », précise le directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. 43 résultats étaient attendus ce dimanche. Ils sont tous négatifs.

Une situation maîtrisée

La gestion de ce cluster, détecté en Dordogne, correspond à ce qui se fait habituellement en pareille situation : un travail personnalisé des médecins de l'Agence régionale de santé, basé sur la pédagogie et la confiance. L'objectif prioritaire est bien sûr de casser la chaîne de transmission. Le directeur régional a tenu à préciser que dans ce cas « la situation a été maîtrisée en moins d’une semaine grâce à la réactivité des acteurs, particulièrement du médecin de MSP (NDLR Maison de Santé Pluridisplinaire) de Vergt ». Le docteur Stéphane Buhadj, le médecin périgourdin a souligné que « c'est l'ensemble de la maison de santé qui a travaillé, notamment l'infirmière coordinatrice. Tout ce qui a été fait a été réalisé dans le respect des personnes et du secret médical. Il ne s'agit pas non plus de stigmatiser une population particulière, comme on a pu l'entendre dire. Les infirmières libérales du secteur ont été préalablement formées au prélèvement. Nous avons travaillé en étroite collaboration dans la gestion de cette crise avec l'ARS locale et régionale sur les remontées des cas positifs avec les localisations. Notre chance a été de bien connaître notre patientèle et on a pu travailler en confiance ».

Un département peu concerné par le Covid

Malgré ce cluster, la Dordogne reste peu concernée par le virus, dans une région qui est beaucoup moins touchée que d'autres. À ce jour, 237 personnes ont été testées positivement au Covid 19 depuis le début de la crise. Actuellement, une seule personne demeure en réanimation et 27 personnes sont hospitalisées. 23 patients sont décédés du virus. L'ARS Nouvelle-Aquitaine, comme l'a fait le préfet de Dordogne dès vendredi, s'appuie sur ce nouveau foyer pour appeler à ne pas se relâcher, notamment dans le cadre des premières mesures de déconfinement dès lundi. « On sait qu'à partir du moment où la première phase du déconfinement va démarrer, tout ce qui est respect des règles barrières va avoir encore plus d'importance qu'avant », a insisté Michel Laforcade. « Le respect des bonnes pratiques va devenir fondamental, a-t-il rajouté. Il ne faut pas que cette première étape de confinement amène un relâchement, il faut au contraire se concentrer d'avantage sur les gestes barrières. »



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Commune d'Eglise Neuve de Vergt