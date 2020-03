Société | Covid-19 : 78 cas confirmés en Haute-Vienne, 8 000 salariés en chômage partiel

27/03/2020 | Il n'y a pas que des personnes âgées touchées

En Haute-Vienne, la progression de la pandémie de Covid-19 s’est accélérée en une semaine avec 78 cas confirmés contre douze. Vingt patients sont hospitalisés au CHU de Limoges dont quatre en service de réanimation. Quatre décès sont à déplorer depuis le début de l’épidémie.

La pandémie de Covid-19 continue sa progression en Nouvelle-Aquitaine, même si la région ne fait pas partie des plus touchées avec 1007 cas recensés par l’ARS, chiffre partiel puisqu’il faudrait ajouter les patients détectés par la médecine de ville dont le nombre n’est pas connu à ce jour. En Haute-Vienne, sur les 78 patients suivis, vingt sont hospitalisés au CHU de Limoges, dont quatre en réanimation, et quatre personnes sont décédées. « Du 20 au 23 mars, nous avions 8 cas par jour et depuis entre 12 et 15 précise François Négrier, directeur départemental de l’ARS. La répartition est homogène par rapport à l’âge avec un tiers de 15-44 ans, un tiers de 45-60 ans et un tiers de 60 ans et plus et elle est inversée par rapport au niveau national avec 57 % de femmes touchées et 43 % d’hommes. Il n’y a donc pas que des personnes âgées touchées. » Le nombre de tests progresse également au CHU avec 191 réalisés hier, par exemple, sur un public prioritaire, auxquels il faut ajouter ceux effectués par les laboratoires privés Astralab et Biolyss. Aucun foyer de contamination n’a été constaté dans les EHPAD du département. « Nous sommes sur une pente ascendante mas ce n’est pas la situation vécue par certains pays alentours » ajoute le préfet Seymour Morsy.



Des masques distribués dès le 30 mars



Concernant l’approvisionnement en masques, 316.000 exemplaires en provenance du stock stratégique national sont arrivés à l’ARS aujourd’hui. Ils seront répartis dans les établissements de santé à partir du 30 mars. Pour les professionnels de santé, un stock est disponible auprès des pharmacies sur présentation de leur carte. Au niveau national, un milliard de masques seront livrés sous dix jours et 300 000 dès ce week-end qui seront répartis à 60% chez les grossistes répartiteurs et à 40 % dans les établissements de santé offrant ainsi une visibilité de plusieurs semaines. Par ailleurs, la préfecture est en train d’aménager un site pour accueillir des malades hospitalisés, mais dans un état pas très grave . Une vingtaine de lits sera disponible rapidement. De plus, des malades de régions très touchées vont arriver en Nouvelle-Aquitaine dans les projets jours. Les premiers patients Covid sont d'ailleurs arrivés au CHU de Limoges vendredi soir et quatre étaient attendus ce samedi..



Les enseignants qui sont un maillon important pour assurer la continuité pédagogique apportent également leur soutien aux personnels soignants. Quelques 276 enfants de personnels mobilisés pour cette crise sanitaire ont été accueillis hier dans 114 structures ouvertes sur l’Académie de Limoges et 277 personnels étaient volontaires pour les encadrer. « Rien ne remplacera le présentiel, néanmoins les enseignants ont fait un travail exceptionnel depuis deux semaines en développant des cours en ligne via le CNED et la plupart des élèves ont également été contactés assure Anne Laude, la rectrice. Nous sommes dans une phase de régulation afin de ne pas trop charger les élèves de travail. Et nous portons une attention également aux enfants fragiles afin qu’ils puissent rester en contact avec leur école.» A partir du 30 mars, les enfants du personnel de l’Aide Sociale à l’Enfance seront accueillis dans ces établissements.



8 000 salariés en chômage partiel



Deux jours après les nouvelles ordonnances du gouvernement visant à soutenir l’activité économique, les demandes affluent à la Direction départementale du travail. « Nous avons des contacts quotidiens avec les employeurs atteste Nathalie Roudier, ils ont compris qu’il fallait réorganiser le travail et tout mettre en oeuvre pour assurer la protection de leurs salariés ». A ce jour, 560 entreprises ont reçu une autorisation d’activité partielle soit près de 8 000 salariés concernés pour trois millions d’heures chômées. Toutes les demandes étaient éligibles. Quelques 765 sont à l’instruction pour 4 000 salariés. Tous les secteurs sont quasiment couverts et des autorisations seront accordées, dans les prochains jours, pour les assistantes maternelles, les employés de maison et les VRP multicartes ». Concernant les attestions dérogatoires de circulation, 5 711 personnes ont été contrôlées par 200 forces de lordre donnant lieu à 988 procès verbaux. Enfin, pour les marchés qui sont désormais interdits, la préfecture a reçu 33 demandes de dérogation de communes souhaitant les maintenir et toutes ont été accordées. Le préfet a également autorisé les horticulteurs et maraîchers à vendre leur production, ce qui leur était interdit jusqu’à présent.



Corinne Mérigaud



