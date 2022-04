Société | Tourisme : Découvertes inédites de la vie de château en Dordogne et en Lot-et Garonne

05/04/2022 | Soixante-dix châteaux et belles demeures de Dordogne et du Lot-et-Garonne ouvrent leurs portes du 16 avril au 1er mai dans le cadre de l'événement "Châteaux en fête".

Pendant les vacances de printemps, "Châteaux en fête" vous offre l'opportunité de vivre en famille ou entre amis des expériences festives, ludiques, culturelles, sportives ou encore gastronomiques dans un cadre historique exceptionnel. Près de 70 châteaux et gentilhommières du Périgord et du Lot-et-Garonne ouvrent leurs portes du 16 avril au 1er mai. Parmi eux, de nombreuses demeures privées et méconnues accueilleront le public autour d'animations inédites : marchés gourmands, ateliers, jeux, bals costumés, dégustations, concerts, conférences, expositions, films. Il y en aura pour tous les goûts.

"L'objectif de cette opération et de créer un grand événement identitaire autour des 1001 châteaux du Périgord et pourquoi pas à terme en faire une référence au niveau national. "Châteaux en fête" devrait nous permettre de lancer la saison touristique de la plus belle façon et d'impulser une dynamique", indique Maxime Ferrier, chargé du projet au comité départemental du tourisme de la Dordogne. La Dordogne et le Lot-et Garonne possèdent un patrimoine historique considérable : certains sites privés sont méconnus, car rarement ouverts, à l'exception des Journées du patrimoine.



Du 16 avril au 1er mai, 70 châteaux et belles demeures de Dordogne et du Lot-et-Garonne ouvriront leurs portes au public. Parmi eux, certains sont très touristiques, comme Biron, Castelnaud ou encore Commarque, mais de nombreux propriétaires de sites privés accueilleront exceptionnellement les visiteurs autour d'animations riches et diversifiées. "Chaque édition de "Châteaux en fête" permet d'inventer une nouvelle façon de visiter ces lieux chargés d'histoire avec un programme adapté aux familles", poursuit Maxime Ferrier. En Lot-et-Garonne, une dizaine de sites participent à l'événement : parmi eux, le château de Bonnaguil, le château de la Bastide Orliac et le château de Sainte-Foy d'Anthé.





Des expériences conviviales

Pour sa deuxième édition, Châteaux en fête développe sa philosophie autour de la création d'expériences, souvent uniques. Pendant deux semaines, les propriétaires organisent et proposent des animations inédites. De natures différentes, elles devraient séduire une large palette de visiteurs : concerts, ateliers, conférences, activités ludiques pour les familles avec enfants. Ainsi, le grand public pourra par exemple dîner aux chandelles dans le Fort de Tayac, aux Eyzies, descendre en rappel le donjon du château de Commarque ou encore chasser les oeufs de Pâques avec les enfants dans des jardins remarquables.

Autre idée de découverte mêlée d'une dose d'aventures, les troupes de Richard Coeur de Lion partiront à l'assaut de la Tour du Château de Piégut, en Périgord vert. La mise en lumière des savoir-faire artisanaux n'est pas oubliée : le château de Lasteyrie propose une magnifique exposition d'oeuvres d'art, qui mêle sculptures, photographies, peintures et céramiques.

Cet événement permet une mise en valeur exceptionnelle du patrimoine architectural périgourdin et lot-et-garonnais. N'hésitez pas à ouvrir les portes, que vous soyez touriste ou résident.

Les châteaux et propriétés participants, le programme des animations sont consultables sur www.chateauxenfête.com



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Claude-Hélène Yvard