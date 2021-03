Société | Des bus de Grand Poitiers roulent au BioGNV

03/03/2021 | Après le GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) il y a plus de 20 ans, c'est désormais avec du BioGNV que 18 bus de la régie de transport de Grand Poitiers vont rouler.

Le réseau de transport de Grand Poitiers, Vitalis, a prévu d’investir dans 18 bus qui roulent au BioGNV, autrement dit au biométhane. Un méthane qui sera produit localement avec les déchets organiques, agricoles, verts, issus des collectivités… Ces bus vont « verdir » le parc de 110 véhicules de Vitalis en remplacement des bus diesel polluants.

De prime abord, c’est un bus comme les autres. Et pourtant quelque chose change. Il circule au GNV (Gaz Naturel pour Véhicules), Vous allez me dire rien de nouveau… Eh bien si, parce qu’il s’agit de BioGNV. Le réseau de transport de Grand Poitiers Vitalis a répondu à l’appel de la Région Nouvelle-Aquitaine concernant le développement de la production et de l’utilisation du BioGNV. Les 18 nouveaux bus achetés sur deux ans (2020 et 2021) vont donc intégrer ce combustible renouvelable et produit localement.

« Nous sommes fiers de lancer les neufs premiers bus avec cette livrée spécifique, un habillage simple et explicite », précise Cédric Faivre, le directeur de Vitalis, montrant les bus stationnés à proximité. Sur l’habillage de ces nouveaux bus, il est écrit en toutes lettres : « Nos déchets nous transportent ». Une drôle de façon de résumer ce BioGNV. Il désigne le méthane, un gaz naturel qui va être produit spécifiquement, ce qui permet d’ajouter le particule bio devant le traditionnel GNV. « Ce biométhane sera issu de la collecte des déchets, des déchets agricoles (résidus de céréales, fumiers…), des bio déchets des collectivités, des déchets verts, en résumé tout ce qui est d’origine organique, précise Renaud Francomme, directeur territorial régional de GRDF Poitou-Charentes. Sa production est simple, on évacue l’eau, on élimine le souffre, on odorante le gaz et ensuite il arrive chez nos clients. On peut l’utiliser pour circuler, chauffer ou encore cuisiner ».

Poitiers, site pilote du GNV puis du BioGNV

Vitalis utilise des bus au gaz naturel depuis 1998. La communauté d’agglomération de Poitiers a été la première à faire ce choix en France. « Nous étions alors un site pilote de développement du bus au GNV, explique Frankie Angebault, vice-précisément des mobilités à Grand Poitiers et président de Vitalis. Le but est d’améliorer la qualité de l’air en réduisant les particules fines. Le choix de bus au BioGNV appuie ce cap-là ». Actuellement, le réseau compte 110 véhicules dont 62,7% de bus GNV (13 bus articulés et 56 bus standards contre un bus articulé et 40 bus standards en diesel). L’objectif est donc de verdir ce parc. En deux ans, ce seront 18 nouveaux bus GNV qui viendront remplacer d’anciens bus au Diesel (6 standards et 3 articulés pour 2020 et 2021). « Nous poursuivons une démarche entamée il y a déjà longtemps en faveur d’une politique de transition énergétique et écologique, confie Florence Jardin, présidente de Grand Poitiers. Cela s’inscrit dans les enjeux du plan air-énergie-climat de la communauté urbaine. »

Les avantages de ce BioGNV sont nombreux. Moins polluants, les bus émettent quatre fois moins de CO 2 e (CO 2 équivalent) qu’un bus diesel. Il préserve aussi la qualité de l’air (moins d’émission de dioxyde d’azote et de particules fines). Moins bruyant aussi, les moteurs font deux fois moins de bruit que les traditionnels diesels. Autre donnée importante, celle de l’empreinte carbone de ce combustible. Il sera local voire au plus loin régional assure GRDF. « On le fera venir en majorité des deux unités de méthanisation à Migné-Auxances et Yversay (dans la Vienne) Elles représenteront 10% de la consommation de Poitiers. Cela fera l’équivalent de 175 bus au GNV. », confie Renaud Francomme. Car figure dans les objectifs de GRDF, arriver à 100% de gaz vert en 2050.

400 tonnes de bioGNV à l’année

Concernant le réseau de bus poitevin déjà alimenté en gaz naturel, il sera injecté du BioGNV dans le circuit de distribution pour couvrir la consommation de ces 18 nouveaux bus. Un total de 400 tonnes à terme et 270 tonnes de BioGNV pour cette année. Au niveau financier, un surcoût est à prévoir : 11 centimes d’euros par kilogramme par rapport au GNV (en 2020, ce dernier s’élevait en moyenne à 0,48 centimes d’euros par kilogramme). La tonne de BioGNV vaut à l’heure actuelle environ 110 euros.

Sur deux ans ce renouvellement des 18 bus va coûter un peu moins de sept millions d’euros. La régie a bénéficié du soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et du FEDER (fonds européen de développement régional) à la fois pour l’acquisition des véhicules et consommation correspondante en BioGNV. Une aide de 1,02 million d’euros. La communauté urbaine de Grand Poitiers participe également à cet investissement à hauteur de 2 millions d’euros.

En tout cas, pas de doute pour le directeur de Vitalis, Cédric Faivre, « Le GNV est une technologie fiable, même si par le passé, elle a connu quelques problèmes au niveau de l’injection à froid. Ces ennuis ont été corrigés ». 9 des 18 nouveaux véhicules sont déjà en service et devraient être exploités par le réseau de bus poitevin pendant quinze à dix-huit ans.

Chaque jour, en temps normal, 50 000 personnes empruntent les bus du réseau de Grand Poitiers. Cela monte même à 58 000 personnes au moment des fêtes de Noël. En ces temps de Covid-19, la fréquentation a baissé de 30% … Mais désormais les Poitevins pourront circuler dans des bus qui roulent grâce à leurs déchets. Des bus verts en quelque sorte.



Par Julien Privat

Crédit Photo : Aqui.fr