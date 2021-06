Société | Des jeunes s'engagent pour l'Europe à Bordeaux et à Munich

17/06/2021 | Un groupe de dix élèves français s'est réuni au Goethe Institut à Bordeaux pour rencontrer et échanger virtuellement avec des élèves allemands.

C’est à l’occasion du match qui opposait la France et l'Allemagne le 15 juin à Munich dans le cadre de l'Euro 2021, qu’un groupe de jeunes de l'Académie de Bordeaux a rencontré un groupe de jeunes du centre d'éducation extra-scolaire « Lernen mit Kick » de Munich. Réunis au Goethe Institut de Bordeaux, pour une rencontre virtuelle en semi-distanciel, des élèves issus d'établissements de Pauillac et de Villeneuve-sur-Lot et des élèves de Traunstein, en Bavière, rassemblés au même moment à l'Institut Français de Munich, ont pris part à un atelier européen autour des thèmes du sport et de la mémoire, mais aussi du sentiment d’être européen. À la suite de ces échanges, les jeunes européens ont assisté ensemble au match Allemagne-France.

Cette initiative, menée par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), l’association Rue de la Mémoire en France et l’association Lernort Stadion en Allemagne, marque le début d'un vaste projet franco-allemand dans le domaine extra-scolaire, projet qui a pour ambition de s’inscrire dans la durée. « Notre mission est d’amener des jeunes, qui n’iraient pas spontanément en Allemagne, à s’intéresser à l’Allemagne dans sa globalité. L’idée est surtout de provoquer de la curiosité », explique Agnès Pruvost, responsable du secteur scolaire à l’Office franco-allemand pour la Jeunesse.

Ce jour, le travail s’axait sur les thèmes du sport et de la mémoire. Comme support de réflexion, une bande dessinée « Ossi, une vie pour le football » consacrée à la vie du footballeur Oscar Rohr, joueur entre autres, du Bayern Munich et Racing Club de Strasbourg dans les années 1930 et qui a été persécuté par les Nazis. Son histoire éclaire l'histoire du IIIe Reich depuis la perspective du football. Ce projet associe le sentiment d’identité, d’appartenance à une Europe pacifique, diverse et forte au sport, pratique fédératrice et universelle.

Échanger autour d'intêrets communs

Dix élèves, cinq jeunes filles et cinq jeunes garçons, des lycées de Villeneuve-sur-lot et de Pauillac ont été sélectionnés grâce à un concours de rédaction libre, sur ces mêmes thèmes d’appartenance et d’identité européenne notamment au travers du sport et plus précisément du football. La rencontre devait initialement se dérouler à Munich, mais contexte sanitaire oblige, le voyage a été repoussé en octobre et la rencontre déplacée au Goethe Institut à Bordeaux et à l'Institut Français de Munich. Les élèves, malgré le contexte, semblaient ravis de participer à de tels échanges. « Dès que l’on m’a proposé ce projet, ça a vraiment été une évidence d’y participer. Tous les thèmes qui me passionnent étaient réunis, à savoir le foot, l’Allemagne et l’Histoire », s’enthousiasme Pierrick, élève en classe de seconde. « Bien sûr, j’étais déçu que le voyage ne se fasse qu’en octobre, mais la rencontre virtuelle compense un peu. J’ai vraiment hâte d’échanger et de comparer les points de vues. »

La curiosité était donc bien au rendez-vous et le séjour à Bordeaux semblait combler un peu la déception du voyage repoussé. « En plus, nous avons une chambre d’hôtel par personne », relève amusé Mathias, un autre élève présent.

Et ce n’est qu'un début : dans le cadre de ce projet, d’autres rencontres auront lieu, ainsi que des ateliers et des formations en France et en Allemagne, au cours desquelles le travail de mémoire s'appuiera sur l'intérêt pour le football professionnel.

Gernot Rohr, entraîneur de renommée internationale et ancien joueur du Bayern Munich et des Girondins de Bordeaux, mais aussi petit-neveu d'Oscar Rohr, parraine ce vaste projet.



Par Margaux Renaut

Crédit Photo : Aqui.fr