Société | « Destination Limoges » veut séduire de nouveaux touristes

31/01/2020 | L'équipe de l'Office de tourisme intercommunal de Limoges Métropole a lancé la saison avec ses partenaires.

L'Office de Tourisme Intercommunal de Limoges Métropole a lancé sa saison, le 29 janvier, en invitant ses partenaires à découvrir une partie des animations programmées en 2020 ainsi que les nouveaux outils mis à leur disposition. L'ambition est clairement affichée, séduire les habitants de Bordeaux, Clermont-Ferrand et Toulouse sans oublier les Franciliens en affichant « Destination Limoges » dans les couloirs du métro comme l'an dernier.

Si le temps n'est pas au beau fixe pour flâner dans Limoges ou découvrir les villes alentours, l'équipe de l'Office Tourisme Intercommunal est déjà sur le pont pour décliner la « Destination Limoges » auprès d'une clientèle ciblée. Lors de cette soirée réservée à ses partenaires Yvette Aubisse, la présidente, a annoncé les objectifs. « L'enjeu est d'être plus visible en Nouvelle-Aquitaine et au niveau national, c'est pourquoi Limoges Métropole et l'OTI ont adhéré à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine basée à Paris. En juin, nous proposerons une exposition pour mettre en valeur notre agglomération. » La campagne dans le métro sera de même renouvelée en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme. Pour les Bordelais, les Clermontois et les Toulousains, Limoges peut devenir une destination « City break » le temps d'un week-end prolongé. Pour une meilleure attractivité, l'OTI compte sur le renforcement des infrastructures afin d'amener davantage de touristes vers le centre de la France. « Nous devons continuer à agir pour que que notre aéroport soit plus performant, pour améliorer nos axes routiers et ferroviaires afin que ceux qui souhaitent venir à Limoges puissent le faire en toute sérénité et facilité », a-t-elle ajouté.

Fréquentation en hausse

En 2019, l'Office de tourisme a accueilli 71 000 personnes dans ses locaux du Boulevard de Fleurus dont une part plus importante de touristes étrangers qui découvrent Limoges d'abord sur Internet. « La refonte du site a permis d'augmenter les connexions de 10% soit 309.000 en un an a annoncé la présidente. Avec le CRT, nous avons participé à des campagnes de promotion nationales et régionales tandis que la participation à l'élaboration du Guide Hachette « Un grand week-end à Limoges » a apporté une grande visibilité au niveau national ». Les visites guidées de l'OTI ont également connu un vif succès en progression de 28% avec 8.800 participants sur 554 visites. Ainsi, les descentes en canoë de la Vienne pour découvrir autrement Limoges sont réservées longtemps en avance, une visite guidée originale sans équivalent en Nouvelle-Aquitaine.

Fier d'être ambassadeur

Pour assurer un service optimal à ses visiteurs, les adhérents de l'Office (hébergeurs, restaurateurs, associations, prestataires de loisirs...) sont désormais invités à signer un manifeste pour un accueil touristique engagé. Une démarche qui répond à une demande et très orientée vers la satisfaction client. « Nous vous avons écoutés et c'est pourquoi nous avons réalisé un manifeste du partenaire touristique engagé qui s'appelle « Fier d'être ambassadeur » dévoile Clotilde Cassot, directrice de l'OTI, il a été signé par chaque membre de notre équipe et nous espérons que vous serez les premiers à le signer. » Elaboré en interne et par des administrateurs de l'Office, il porte des valeurs communes par exemple, une attitude accueillante, positive et respectueuse, une transparence de l'offre vis-à-vis de la clientèle, des horaires d'ouverture adaptés aux pratiques touristiques, un engagement dans une démarche durable et environnementale, la promotion de produits locaux et circuits courts, la fierté et la valorisation de la destination. Pour ses ambassadeurs, l'OTI propose une nouvelle offre de services, notamment la diffusion de leurs documentations et actualités, des reportages sur son site, des mini-voyages découverte pour tout savoir sur la destination, la participation gratuite à des visites guidées, l'accompagnement au développement commercial et deux nouveautés, cette année, le repérage de talents pour les recrutements et la sensibilisation aux éco-gestes.

De plus, une nouvelle dynamique de mise en valeur des sites touristiques est enclenchée grâce à un partenariat avec trois communautés de communes Porte Océane du Limousin (Saint-Junien, Rochechouart), Elan (Ambazac, Bessines) et celle de Saint-Léonard de Noblat, qui correspond à la demande des visiteurs. « Certes, nous renseignons les touristes sur le coeur de ville mais nous élargissons très vite car ils pratiquent le tourisme à une heure trente d'où l'appellation Destination Limoges », précise la directrice.

Des rendez-vous attendus

L'équipe a enfin levé le voile sur quelques événements qui devraient attirer un large public. Parmi les grands rendez-vous, il ne faudra pas manquer les festival du rire « MDR » à Boisseuil (18-21/03), la biennale de danse contemporaine « Danse Emoi » (24/03 au 9/04), le salon du livre « Lire à Limoges » (15-17/05), le 34 ème festival « Veyracomusies » (20-23/05), le 1er Salon des artisans d'art à Saint-Léonard au printemps, le trail géant « Les Gendarmes et les voleurs de temps » (30-31/05) à Ambazac, le rallye de voitures anciennes « Limoges Classic » (13-14/06), le festival hip-hop « Urban Empire » (11/07) à Limoges, les « Bandafolie's » à Bessines (10-14/07), « La Route du Sirque » à Nexon (11-16/08) et cet automne le Festival des Francophonies, le Salon international de la caricature et du dessin de presse à Saint-Just-le-Martel, le festival de jazz « Eclats d'émail », sans oublier l'événement gastronomique incontournable « La Frairie des petits ventres », le 16 octobre, qui attire de plus en plus de touristes pour ripailler rue de la Boucherie.



Par Corinne Merigaud

Crédit Photo : Corinne Mérigaud