Société | Émission 4 médias : la culture au service de l’égalité

19/11/2019 | Le « 4 médias » du mois de novembre est dédié à la Quinzaine de l’Égalité, de la diversité et de la citoyenneté.

Pour son rendez-vous mensuel sur O2 Radio en partenariat avec l'Écho des Collines et Aqui!, l'émission 4 médias a reçu Aurélia Colaty, auteure du livre « des rêves d’avant la route », Pascal Deliac, responsable du Pôle Culturel Év@sion d’Ambarès-et-Lagrave, Loubna Edno-Boufar, directrice artistique de l’association La Cité’s Compagnie et Marion Motte, chargée de mission au Centre d’Information du les Droits des Femmes et des Familles (CIDDF). Durant l’émisison, les quatre invités ont évoqué l’évènement qui les lie qui se déroule sur la Métropole bordelaise depuis le 14 novembre jusqu’au 3 décembre.

Un évènement qui permet la rencontre des acteurs de la lutte contre les discriminations. Au delà des valeurs culturelles et citoyennes portées par la Quinzaine de l’Égalité, voici comment résumer brièvement ces quinze jours de festival. Initialement porté par la Mairie de Bordeaux à sa création en 2014, l’évènement relève aujourd’hui de Bordeaux Métropole et pose ses valises dans 16 communes de ses communes. Pour Marik Fetouh, adjoint au maire de Bordeaux chargé de l’égalité, la citoyenneté et la lutte contre les discriminations, l’évènement « Quinzaine de l’Égalité »se veut rassembleur. L’élu parle ‘d’intersectionnalité’, la double ou triple discrimination (couleur de peau, sexualité, genre, etc.). Pour Marion Motte, chargée de mission au Centre d’Information des Droits des Femmes (CIDFF), « c’est intéressant d’en parler avec le public que reçoivent les différents acteurs, et de pouvoir se rencontrer, se rendre compte qu’on fait la même chose sur des thématiques différentes. On peut penser les uns aux autres ».

3 temps-forts culturels et citoyens

Les Relations Femmes Hommes (Théâtre Forum), le 22 novembre à 20h au Pôle Social de la Marègue, Cenon.

Loubna Edno-Boufar, Directrice artistique de la Cité’s Compagnie : « Ce théâtre forum est un projet à l'année. On propose plusieurs ateliers aux habitants des villes de Lormont et Cenon, qu'ils soient adultes ou enfants. Ce sont des ateliers de sensibilisation à la pratique théâtrale ou des rencontres autour de films. [...] On essaie d'axer les exercices sur le thème de l'égalité homme/femme. Au fur et à mesure, on se rend compte qu'on dépasse ce sujet là, on est sur le vivre ensemble, comment chacun s'approprie l'espace public... On est tous porteurs de représentations, on pense que nos idées sont les meilleures, et c'est par ça que commencent les discriminations. L'idée de ces ateliers n'est pas du tout d'être dans la morale ou de donner des cours, c’est de s’écouter et se livrer. A partir de tous ces ateliers, je recueille de la matière et j'écris un spectacle de théâtre forum, donc interactif par définition ».

Égalité et mixité des métiers (exposition photo), du 14 au 30 novembre à la Médiathèque François Mitterrand, Bassens

Marion Motte, chargée de mission au Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles : « Si vous aviez été un homme, auriez-vous fait un autre métier ? C'est la question que nous posons aux femmes qu'on rencontre. Le CIDFF mène des actions pour la mixité professionnelle. Les hommes et les femmes ne font pas les mêmes métiers et certains métiers comptent plus de femmes, comme d'autres plus d'hommes. On travaille aussi sur l'égalité femme/homme mais sur les métiers : finalement, une femme ne pourrait elle pas être zingueuse, couvreuse ou charpentière, ingénieure informatique ? Pour cette Quinzaine, on présente une exposition photo dans le cadre d'un partenariat avec la ville de Bassens. Le photographe Patrick Loubet a fait un travail photographique mettant en valeur les femmes exerçant un métier dit masculin, de la soudeuse à l'agente de collecte de déchets. Faire un focus sur ces femmes permet une prise de conscience chez les autres. »

Les Rêves d’avant la route (exposition texte et photo) du 19 au 30 novembre au Pôle Culturel Évasion à Ambarès-et-Lagrave.

Aurélia Coulaty, auteure de Les rêves d’avant la route : « L'exposition est faite à partir du livre "Les rêves d'avant la route". C'est un travail commun avec le photographe Pierre Wetzel, qui a la particularité de faire des photos suivant une technique de 1850 d'impression sur des plaques de verre ou d'aluminium. La technique rend des photos très oniriques. Avec Pierre, nous avons rencontré pendant deux ans des demandeurs d'asile hébergés aux centres d'accueil de demandeurs d'asile de Bègles et de Bordeaux. 40 ont accepté de travailler avec nous. La démarche était, pour ma part de discuter avec eux sur un rêve qu'ils avaient petits. On voulait s'éloigner de l'actualité pour faire un travail sur des choses beaucoup plus révélatrices sur les individus qu'ils sont. »

Pascal Deliac, responsable du Pôle Culturel Év@sion d’Ambarès-et-Lagrave : « C'est une exposition que nous avons identifiée avec la Bibliothèque François Mitterrand pour différentes raisons. Les deux personnalités, Aurélia Coulaty et Pierre Wetzel, mais aussi le sujet qui nous semblait original tout en remettant l'œuvre au centre des problématiques. L'exposition sera visible pendant la majorité de la Quinzaine de l'Égalité (19 au 30 novembre). Le temps fort est un dévernissage de l'exposition avec Aurélia Coulaty et Pierre Wetzel, le jeudi 28 novembre à 19h30. »



Par Yoan Denéchau

Crédit Photo : YD