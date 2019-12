Société | En Dordogne, un "effet Brexit" pour les demandes de nationalité française

18/12/2019 | Le département de la Dordogne compte 121 nouveaux Français, parmi eux de nombreux Britanniques qui ont fait ce choix. La cérémonie a eu lieu mardi à la préfecture.

Depuis la précédente cérémonie, le 13 mars dernier, 121 hommes et femmes sont devenus Français en Dordogne : 88 personnes par décret de naturalisation et 33 personnes ont acquis la nationalité française par mariage. Parmi eux, la moitié est originaire du Royaume Uni, des couples, des familles entières qui ont fait ce choix. La cérémonie qui a eu lieu hier dans les salons la Préfecture a forcément quelque chose d'émouvant pour ces hommes et femmes, issues de 24 nationalités différentes. Pour beaucoup, cette naturalisation est l'aboutissement d'un long parcours personnel, parfois douloureux.

Il y avait foule mardi après midi dans les grands salons de la préfecture de la Dordogne à l'occasion de la "cérémonie d'accueil" dans la nationalité française. En ouverture, le préfet Frédéric Périssat, avait convié une classe de quatrième à lire des textes inspirés du livre "ils sont devenus Français" publié dans la collection Points au Seuil. A travers leur lecture, ces collègiens ont évoqué les parcours de vie d'Emile Zola, de Guillaume Appollinaire, de Marie Curie, de Samuel Badinter (le père de Robert Badinter), de Romain Gary.

Pour des hommes et des femmes qui attendent souvent cette naturalisation depuis de nombreuses années, la cérémonie est très émouvante. Parmi eux, il y avait 62 personnes originaires du Royaume -Uni. Des retraités, des couples, des familles entières ont choisi la France. Parmi elles, Antony et Sonia Newell , accompagnés pour l'occasion de leur plus jeune fils Ollie, né à Bergerac et collègien à Mussidan. "Mon mari étant plus jeune avait séjourné plusieurs fois en France pour les vacances. Notre arrivée à Saint- Front- de- Pradoux fait suite à un drame familial. Nous sommes arrivés en 2005. Pour nous à ce moment là, il était important de changer de vie, d'ouvrir un nouveau chapitre loin de Londres, témoigne Sonia Newell.

Le couple avec ses deux enfants s'installent alors en Dordogne : Antony gère les deux gîtes du couple. Sonia a une activité de commercante. Ollie naîtra en 2006 à Bergerac. "Avant j'étais plutôt fière d'être Britannique. Aujourd'hui, je ne me reconnais plus dans mon pays d'origine, les changements dans la société britannique sont profonds. Notre vie, elle est ici. Nous sommes parfaitement intégrés. Nos amis sont Français et nous participons à la vie associative de la commune. Notre fils aîné et notre fille ont fait toute leur scolarité en Dordogne. Nous voulions partager ce moment avec Ollie : il figure dans le décret de naturalisation. Notre autre fils de 21 ans est devenu Français juste après sa majorité, il vit actuellement à Toulouse.

Une suite logique

Cette demande de nationalité française est suite logique de notre parcours de vie, une façon pour nous d'ouvrir une nouvelle page. Le Brexit n'est sans doute pas étranger à notre décision. Personnellement je me sens profondément européenne. Il nous a fait nous interroger, surtout que mes parents, qui vivent en Angleterre, ont voté pour le Brexit. Nous avons une fille âgée de 19 ans, qui fait ses études en Angleterre : elle n'a pas pu demander la nationalité française. Il subiste de nombreuses interrogations autour du Brexit. Est ce que nous devrions accomplir de nouvelles formalités pour se rendre au Royaume-Uni à l'avenir ? Pour Sonia, cette naturalisation est aussi une façon d'être citoyenne française à part entière : " désormais nous pourrons voter pour toutes les élections et je suis candidate aux prochaines municipales." Le couple a mis trois ans et demi pour faire aboutir leur démarche. "C'est une procédure assez longue, où tous les éléments de notre vie sont décortiqués précise Antony Newell. L'obtention de la nationalité française est aussi l'aboutissement de belles histoires



Ahmad Jobrul Hasan, est originaire du Bangladesh. Il est arrivé en Dordone en 2010 comme jeune réfugié. Pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il a pu se former au métier de cuisinier, grâce à son maître d'apprentissage périgourdin qui l'a toujours soutenu. Il a été sacré meilleur apprenti de Dordogne et a décroché une médaille d'argent en finale régionale. Aujourd'hui, il a ouvert un restaurant à Limoges et emploie cinq personnes. Soulagé et très heureux, il repart avec ses précieux documents qui font de lui un citoyen français.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Claude Hélène Yvard