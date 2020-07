Société | En Dordogne, une maison pour promouvoir le sport pour tous

07/07/2020 | Le chantier de la future maison départementale des sports à Périgueux devrait ouvrir au début de l'année prochaine. Le chantier s'élève à près de 600 000 euros.

En fin de semaine dernière, les agents du service des sports du conseil départemental de la Dordogne, les responsables du comité départemental olympique et sportif français et de plusieurs comités ont pu se rendre compte de l'état du chantier de la future maison départementale des sports dont l'ouverture est prévue au début de l'an prochain. La direction des sports du Département et plusieurs de ses partenaires privilégiés étaient à l'étroit dans les locaux actuels. Le nouveau site, qui occupera l'ancienne trésorerie municipale de Périgueux, devrait offrir un ensemble de services mutualisés.

Une maison départementale des sports au service du développement de l'activité physique et sportive pour tous, Claude Gaillard, le président du CDOS Dordogne en rêve depuis plusieurs années. Le projet est désormais en bonne voie : le futur site doit ouvrir début 2021. Actuellement, la direction des sports occupe à Périgueux, des locaux situés au 46 rue Kléber à Périgueux avec les salariés du CDOS, et les comités départementaux de Rugby, de Basketball et de gymnastique volontaire. L'extension des missions du service départemental des sports a conduit à un acroissement du nombre d'agents, aujourd'hui au nombre de 27. Les locaux actuels sont devenus inadaptés à un bon fonctionnement et totalement exigus. Certains agents n'ont pas de confort de travail. Le Département a saisi l’opportunité d’acquérir le bâtiment voisin, situé au 61 rue Victor Hugo, pour un montant de 345 000 euros. Il était vacant depuis le transfert de la Trésorerie de Périgueux. L'objectif est d'aménager de nouveaux espaces totalement dédiés à la Direction des Sports et permettant de réhabiliter les anciens locaux pour offrir davantage de confort et de fonctionnalités à l’accueil des comités sportifs.

Ouverture début 2021

Une visite de chantier, était organisée en fin de semaine dernière. A partir du mois de janvier, les 27 agents de la direction des sports intègrera le nouveau bâtiment, en cours de rénovation. L'aménagement complet de l'ancienne trésorie devrait faire naître des bureaux, des espaces de travail confortables, des salles de réunion modernes et équipées. Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 600 000 euros. Le bâtiment actuel, du 46 rue Kléber sera complétement rénové et accueillera sur trois niveaux, les comités sportifs et le CDOS. Plusieurs demandes d'hébergement de structures partenaires sont en cours d'étude. Une quinzaine pourrait être au final accueillie, ceux qui ont des salariés.

"Nous venons d'acquérir un espace complémentaire, pour créer des places supplémentaires de stationnement, et des lieux de rangement de matériels. La création de cette future maison des sports, marque la politique volontariste du Département en matière de pratique sportive pour tous. C'est le meilleur investissement pour lutter contre les inégalités, favoriser le vivre ensemble, lutter contre le racisme", estime Germinal Peiro, le président du conseil départemental de la Dordogne. Des services mutualisés devraient être proposés aux associations qui seront hébergées dans cette nouvelle structure, comme des lieux de réunion, des espaces de stockage de matériels. Les travaux ont débuté en mai, pour une ouverture prévue au début de 2021.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Aqui.fr