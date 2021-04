Société | Entre tourisme et gastronomie, les savoureux clichés de la Nouvelle-Aquitaine

02/04/2021 | Devenez juré d'un concours photo, entre paysages agricoles et destinations gourmandes

Promouvoir l’identité touristique du territoire de Nouvelle-Aquitaine au travers de ses paysages agricoles et destinations gourmandes, voilà l'idée développer par 4 organismes régionaux au croisement du tourisme, de la gastronomie, de l'agriculture et de ses productions. Concrètement, le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine, la Chambre d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, l’Agence de l'Alimentation Nouvelle-Aquitaine et l’Institut du Goût Nouvelle-Aquitaine après avoir lancé un concours photo amateur et professionnel début février, annonce l'ouverture des votes au grand public. L'occasion de se régaler les yeux, tout en contribuant à la promotion des territoires néo-aquitains, ruraux et gourmands.

Depuis un an que les restrictions sanitaires ont démarré sur l'ensemble du territoire national, le constat de la Présidente du CRT-NA, Régine Marchand, est sans appel : « les touristes ne viennent pratiquement plus ». Or, avant cette sombre crise, en 2019, 25% des clientèles françaises accueillies en Nouvelle-Aquitaine avaient fait le choix de séjourner dans des destinations rurales, soit près de 7 millions de touristes français. Pour les acteurs locaux, toujours prêts à une éventuelle reprise, l'enjeu en cette période creuse est plus que jamais d'importance ; il convient de ne pas se faire oublier...

Et quoi de mieux que la photo pour raviver le souvenir, et donner à voir des territoires ruraux néo-aquitaine, par nature, et fonction, très liés aux les spécialités et productions gourmandes locales : ici des vignes à perte de vue, là des parcs ostréicoles, ailleurs des troupeaux de vaches ou brebis, sans oublier les carrés ou rectangles colorés dessinés par les grandes cultures aux profils variés ou l'architecture d'une ferme isolée...



1031 photos à départager : l'appel au public !

D'ailleurs la Présidente le reconnaît volontiers, « la gastronomie de nos terroirs est un élément fort dans l'attractivité de notre région ». Pour preuve, s'il le fallait, « les 290 Signes de Qualités et d'Origines qu'elle abrite », ajoute Luc Servant, président de la Chambre régionale d'Agriculture. C'est donc sur ce mariage entre paysages, produits agricoles et gastronomie que s'est basé le concours photo amateur et professionnel lancé le 1er février dernier autour du mini-site « visiter ce que je mange ». Un concours au beau succès estiment ses organisateurs : 611 personnes se sont inscrites au concours et ont posté 1031 photos (87 en catégorie « professionnel » et 944 en « amateur » ).



Autant de clichés prometteurs qu'il s'agit désormais de départager, et là encore les quatre organisateurs en appellent au public. Jusqu'au 19 avril prochain sur inscription, chacun peut désigner ses photos préférées. Le plus « liké » des clichés recevra le Prix du public. Mais un second round s'ouvrira alors : un jury composé de professionnels de la photo, de l'architecture, et des quatre présidents co-organisateurs, désigneront d'une part le vainqueur de la dotation professionnelle (un chèque de 1000 €), et un second vainqueur amateur (le prix spécial du jury), issu des 20 photos préférées par le grand public.

Si les lauréats amateurs seront récompensés d'un week-end gourmand, repas à la ferme ou autre assortiment de spécialités de Nouvelle-Aquitaine, le public votant dans le cadre de ce concours peut aussi, à l'issue d'un tirage au sort, remporter quelques lots tels une balade à dos d'âne, un coffret Petit futé, ou des guides du Routard Terra Aventura... Les résultats du concours seront dévoilés lors de la Semaine de l'Agriculture qui se tient du 17 au 22 mai.



Par Solène Méric

Crédit Photo : CRT NA