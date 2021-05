Société | Environnement, alimentation, vitalité des territoires : "La terre pour quoi ?", un sujet pour tous!

30/04/2021 | La Safer Nouvelle-Aquitaine organise sa première conférence régionale du Foncier Rural 100% digitale et à destination du grand public. Rendez-vous le 4 mai à 17h30.

« La terre pour quoi ? » Si la question a le mérite d'être simple et concise, la réponse ne l'est pas tant que ça. Ou à tout le moins elle est plurielle. La terre pour les espaces naturels, la terre pour l'agriculture, la terre pour l'accueil de nouvelles populations ou d'activités économiques... Arbitrer entre tous ces usages, sur une terre qui n'est pas extensible, voilà le rôle de la Safer. Mieux, « nous recherchons de grands équilibres et des complémentarités à des enjeux qui peuvent apparaître comme concurrents », synthétise son président Patrice Coutin. Et c'est bien pour en faire la démonstration, sans négliger la difficulté de la tâche, que la Safer Nouvelle-Aquitaine organise ce 4 mai, une conférence 100% en ligne à destination du grand public soucieux d'alimentation, d'environnement et de vitalité des territoires. Autant dire pour tout le monde.

Cette conférence régionale, à destination du grand public est une première pour la Safer Nouvelle-Aquitaine, plus habituée aux conférences entre professionnels du foncier. Une initiative qui va dans le sens de l'histoire au regard de la prise de conscience, accélérée par la crise sanitaire, de ce même grand public sur des questions indissociables de celle du foncier : l'alimentation, l'environnement ou encore l'envie d'un retour au vert pour un certain nombre de citadins.

Un phénomène difficile à ignorer pour la Safer qui constate depuis le début de la crise, la consultation grandissante de son site internet proprietes-rurales.com recensant un peu plus de 200 propriétés en attente de repreneurs. De même son service dédié à l'accueil des projets en milieux ruraux créé il y a un peu plus d'un an et demi a doublé le nombre de ses contacts. « Nous sommes passés de 1500 à presque 3000 contacts qualifiés, c'est à dire des contacts avec des projets sérieux et qui tiennent la route », décrit Philippe Tuzelet, directeur général de la structure.

Autre signe des temps : un questionnaire mis en ligne par la Safer Nouvelle-Aquitaine en amont de sa conférence du 4 mai et intitulé « Vous rêvez de quitter la ville et de vous installer à la campagne ? » a recueilli près de 350 réponses, émanant pour une large majorité d'habitants d'Île de France. Si les résultats seront détaillés à l'occasion de la conférence, ce premier chiffre est plutôt parlant quant à cet élan d'un retour à la campagne, et à sa terre...



Par ailleurs, si la crise sanitaire a créée de nouvelles aspirations sociétales, elle a également amené la Safer Nouvelle-Aquitaine a elle aussi se projeter dans une nouvelle dimension : le numérique (sur Linkedin et YouTube notamment) avec pour volonté « de capter un public que l'on a pas l'habitude de voir et de mettre les pleins phares sur ce qu'on fait avec l'idée de le montrer et de le démontrer », appuie Philippe Tuzelet. Bref, le public s'intéresse au thème de prédilection de la Safer et la Safer s'intéresse au grand public. Cette conférence du 4 mai, n'est donc pas un hasard, mais bien un rendez-vous !



Riche programme

Au programme de cette soirée, trois tables rondes et autant de thématiques fortes : « agriculture et alimentation », « agriculture et environnement » et « agriculture et vitalité des territoires ». Une fois encore détaille Philippe Tuzelet , l'idée est de démontrer que derrière la préservation du foncier, qui peut paraître technique, « il se joue de grands enjeux de société, qui concernent tout le monde ».

A chacune de ses tables rondes, une courte vidéo viendra illustrer le travail de la Safer, à travers l'exemple d'un dossier traité par ses services et ayant abouti à des solutions « gagnant-gagnant » entre ces différents grands enjeux. Deux intervenants régionaux viendront pour chaque table ronde approfondir le sujet évoquant les enjeux mais aussi les défis subséquents à ces grandes thèmes.

Au fil de la soirée, il sera ainsi notamment question du renouvellement des générations agricoles, de la préservation des espaces agricoles, de biodiversité et de ressources en eau, de développement local, ou de l'arrivée parfois massive de nouveaux habitants, et des incidences sur le territoire, notamment en termes de prix... Enfin, cette riche soirée sera conclue par Sylvie Brunel, géographe, économiste, ancienne Présidente de l’ONG « Action contre la faim », et auteure de Pourquoi les paysans vont sauver le monde.

Sur les détails techniques « la conférence d'une heure et demi sera retransmise en direct sur la page Youtube de la Safer Nouvelle-Aquitaine, sur agriweb.tv, et sur la page facebook du Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Et nous démarrerons à l'heure ! » précise, Patrice Coutin, président de la Safer Nouvelle-Aquitaine. Rendez-vous donc à 17h30 devant votre écran.

Programme détaillé, intervenants, inscription et vos questions sur le site conferences-saferna.fr



Par Solène Méric

Crédit Photo : SAFER NA