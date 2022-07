Société | Explore games: des parcours, des jeux, du défi à travers la Haute-Vienne

15/07/2022 | Une appli pour découvrir de manière ludique trois sites majeurs du département

Nul doute que la nouvelle appli gratuite Haute-Vienne Explor Games® lancée par le Département va connaître le succès avec l’arrivée des touristes en quête de nouvelles aventures. Cette appli mobile à la fois interactive, pédagogique et ludique, propose trois parcours pour mieux connaître trois sites appartenant au Département. Embarquement pour de nouvelles aventures !

L’appli est à télécharger gratuitement sur App Store et Google Play pour s’élancer sur les trois parcours « Châlucet à travers les époques », « Les illusions des Dauges » sur la tourbière éponyme et «Ligoure, une histoire de famille » sur un vaste domaine forestier.

Avec ce nouvel outil, le Département ne cache pas ses objectifs à savoir, booster la fréquentation sur ses trois sites pour qu’ils deviennent des lieux de visite incontournables. Il compte aussi accroître la valorisation du patrimoine culturel, naturel et historique de la Haute-Vienne pour favoriser son attractivité, tout en sensibilisant les visiteurs aux enjeux environnementaux et culturels. Enfin, il souhaite rendre ses sites attractifs pour toutes les tranches d’âges, en proposant des parcours pédagogiques, interactifs et ludiques tout en donnant envie de participer aux visites guidées et animations régulièrement organisées.

A l’assaut de la forteresse de Châlucet

Le premier parcours nous entraîne sur les traces de l’imposante forteresse médiévale de Châlucet classée monument historique qui domine la vallée de la Briance à Saint-Jean-Ligoure. Erigée au XIIème siècle sur un éperon rocheux puis transformé en palais par Géraud de Maulmont à la fin du XIIIème, la forteresse est mise en valeur depuis une vingtaine d’années au gré de chantiers de fouilles et de restauration. Les visiteurs découvrent un parcours inédit, intrigant et ludique qui les conduit, à travers les époques, du village castral au pied de la forteresse jusqu’en haut du palais fortifié. Ils doivent relever les défis lancés par PasseurdHistoires87, le maître du jeu, ce qui permet d’appréhender l’histoire exceptionnelle de ce site et ses secrets.

Suzanne et Léonard racontent l’histoire de Châlucet, qui ne manque pas de rebondissements au fil des siècles. Il faut trouver les indices cachés par PasseurdHistoire87 guidé par un nouveau le cochon cul noir « Adi », bonjour en occitan. Le jeu se déroule en sept étapes sur un itinéraire qui présente du relief qu’il faut suivre sur une carte tout en dénichant un QR code à flasher. Le périple démarre au bas château où se trouvait le village des chevaliers qui défendaient la forteresse. Il se poursuit dans la tour Jeannette où il faut un bon « cardio » pour accéder au sommet. Mais de là haut, la vue à 360 degrés est imprenable. En redescendant, on jouera au jeu des sept erreurs. L’aventure continue vers la forteresse où des puzzles sont proposés. Pour faire revivre ces ruines, des reconstitutions à 360 degrés plongent les joueurs au Moyen-Age, histoire de toucher du doigt la vie de ceux qui ont vécu derrière ces hauts murs. La partie s’achève au bout d'une heure trente avec une photo pour immortaliser ce moment.

L’appli a été testée à la tourbière des Dauges - Crédit : Conseil Départemental de la Haute-Vienne

La tourbière des Dauges et le domaine forestier de Ligoure

Au pied de Châlucet, le domaine forestier de Ligoure qui s’étend sur 40 hectares faisait partie d’une exploitation agricole où furent expérimentées des techniques innovantes. Le site est intimement liée à l’histoire de la famille Le Play qui a fondé ce domaine dans la seconde moitié du XIXème siècle. Le parc présente un intérêt paysager, botanique et ornithologique. Les aventuriers en herbe devront répondre à des questions au cours des 7 km du parcours et découvrir les aménagements mis en place à l’origine.

A Saint-Léger-la-Montagne, l’appli sur la tourbière des Dauges, réserve naturelle nationale intégrée au réseau européen Natura 2000, entraîne les explorateurs entre les chemins forestiers et les traversées aventureuses, les pieds dans la tourbe. Effet spongieux garanti ! Située sur une dépression presque circulaire, la réserve abrite des milieux naturels d’intérêt patrimoniaux comme le marais, des tourbières, des landes tourbeuses ou sèches ou encore une hêtraie de houx. C’est l’occasion de découvrir une faune et une flore peu commune comme par exemple, le bruant fou, l’engoulevent d’Europe, la spiranthe d’été et des droséras au cours des 5 km de balade, agrémentée de nombreux défis à relever.

D’autres parcours seront ensuite développés sur ce format afin de valoriser différents sites touristiques en suivant les indices semés par Passeurdhistoires87, le personnage central de l’appli.



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Conseil Départemental de la Haute-Vienne