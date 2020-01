Société | 50 ans de l'Université Michel de Montaigne de Bordeaux Pessac: Une exposition retrace les pas du domaine universitaire

24/01/2020 | L'Université Michel de Montaigne de Bordeaux a organisé tout au long de la semaine une exposition retraçant l'histoire du domaine universitaire Bordeaux.

En cette année 2020 l’université Michel de Montaigne de Bordeaux Pessac fête 50 ans d’apprentissages et de partages. Plusieurs animations sont organisées sur le Campus de l’université pour cette occasion. Le public a eu l’occasion de découvrir l’exposition sur l’histoire du domaine universitaire. Une exposition réalisée aussi dans le cadre du projet de territoire « Bordeaux Inno Campus », et de la démarche « BIC_Box Montaigne ». Un projet mené par Bordeaux Métropole, l’Université Bordeaux Montaigne et la MSHA dans le but de réfléchir sur le domaine universitaire de Pessac Talence Gradignan.

En entrant dans le hall du bâtiment administratif de l'Université Michel de Montaigne de Bordeaux Pessac, l’oeil du public se pose immédiatement sur les 10 panneaux composant les plans architecturaux, les photographies aériennes, et les photographies du domaine universitaire de Bordeaux Métropole. Le public assiste au récit de l'expansion du site de lettres et de sciences de Victoire Pasteur. L’histoire racontée commence dans les années 30 et se termine en 2025.

Un voyage dans le temps est proposé au public, l'exposition ramène le public en arrière afin qu'il comprenne les motivations qui ont poussé les responsables du domaine universitaire à mettre en place un projet de développement. Après ce voyage dans le passé le public revient dans le présent pour vivre les améloriations et les changements du domaine universitaire. De même l'exposition emporte le public dans le futur en lui présentant des projets d'avenir notamment avec les Projets "Campus Excellence" et "Inno Bordeaux "qui sont détaillés. Il traverse ces 90 ans de développement urbain à grande échelle (site de Talence, Gradignan, Pessac et Pellegrin) tout en s'arrêtant sur les temps forts qui ont fait vivre le Domaine universitaire, de la mise en place de ce projet jusqu'à aujourd'hui.

Une exposition réaliste

A coté de ce récit le public est marqué par le réalisme avec lequel l'évolution du domaine est montrée. Grace à cette exposition il fait la rencontre des concepteurs du projet d'expansion du domaine universitaire, comme l'architecte René Courel, il découvre les plans archictecturaux qui ont été pensés pour développer le domaine. Il prend connaissance des procédés de construction novateurs comme l’utilisation du béton ou de la façade de panneau qui ont permis l'évolution du projet d'expansion. Le pragmatisme et le rationalisme des architectures (construction basé sur l’utile, économique et basée sur la vérité) lui sont aussi expliqués.

Les étudiants, professeurs et visiteurs sont frappés par le réalisme de l'exposition, par la présence aussi des schémas, des plans semblent actuels. Tout a été pensé pour que l'exposition soit parlante. Ce voyage dans le temps offert par l'Université Michel de Montaigne est présenté avec des évènements forts comme la création du campus des lettres droits et des sciences. Cet évènement marque le début de l'expansion du domaine universitaire. L'inauguation de l'Université de Michel de Montaigne avec la présence d'hommes politiques comme Léopold Sedar Senghor et Jacques Chaban Delmas en 1967 est aussi un evènemement majeur qe l'exposition propose de (re)vivre. L'histoire de l'arrivée du tramway, de la construction des bibliothèques de Pessac et Talence, de la maison des arts, de la maison de l'archéologie, ou encore l'implantation du Crous dans le domaine universitaire sont aussi présentées. Grace à tous ces évènements exposés le public est plongé dans le récit.

Cette semaine en l'honneur de l'Université Michel de Montaigne se poursuit ce vendredi 24 janvier avec la soirée "joyeux anniversiare Michel" qui débutera dès 18h à l' amphi 700 de l'université avec des concerts, des chants et qui se terminera à la Maison des arts avec une soirée dansante. Pour en savoir plus sur ces 50 ans d'humanité partagée de l'Université Michel de Montaigne: https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/cinquante-ans/actualites-liees-aux-50-ans-de-l-universite.html



Par Kevyne Grah

Crédit Photo : Aqui