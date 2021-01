Société | Fibre : le réseau d'initiative publique néo-aquitain accélère son développement

30/01/2021 | 7 syndicats mixtes numériques départementaux se sont unis avec succès pour l'accès à la fibre au plus grand nombre au sein de la SPL NA THD qui accélère le déploiement de son réseau

Covid oblige, 2020 a été marquée à la fois par un temps d'arrêt des travaux de déploiement de la fibre optique lors du premier confinement, ainsi que par une demande croissante d'un réseau fiable et de bonne qualité pour répondre, notamment, aux impératifs du télétravail. Dans ce contexte, la Société Publique Locale NA THD, affiche par la voix de son président Mathieu Azouard, un bilan satisfaisant de son année 2020. L'exploitation et la commercialisation de son réseau public de fibre optique se sont accélérées sur le périmètre qui la concerne, à savoir La Charente, La Corrèze, la Creuse, la Dordogne, la Haute-Vienne, Les Landes et le Lot-et-Garonne. Et l'objectif sur 2021 est de passer encore la vitesse supérieure.

Le choix de l'innovation dans le montage de cette SPL, semble payer. Tel était le message de son président ce vendredi. « L'année 2020, malgré les difficultés liées au covid a montré que la courbe des construction et des raccordements est exponentielle », se satisfait-il. Il détaille : sur les 7 départements le réseau compte près de 75000 prises en raccordement, soit autant de logements éligibles à la fibre, dont 14 000 abonnement. C'est un taux de commercialisation de près de 35% dans les 6 mois après l'ouverture à la commercialisation. « Ce chiffre qui est supérieur à nos scénarios initiaux, mais aussi supérieur à la moyenne française » commente Mathieu Azouard.

« Pour l'heure 311 communes de l'aire occupée par la SPL sont ouvertes commercialement, et on est sur une phase d'accélération des raccordements partout en France. En ce qui nous concerne, 2021 verra plus de 200 000 prises raccordés supplémentaires, et donc autant de logements, entreprises ou structure devenir éligibles à la fibre optique. Nous sommes au rendez-vous de nos ambitions ! » Pour le client final rien ne change quant au caractère public de son réseau, car pour être abonné à la fibre, il garde le choix entre 9 opérateurs (dont les 4 plus importants). A cela s'ajoute également 32 opérateurs d'entreprises au services plus spécifiques.



Et pour s'assurer de suivre le rythme de cette montée en puissance, la priorité de la SPL outre celle d'avoir la main sur les prises, dés lors qu'elles sont construites, c'est aussi « d' accélérer et de faciliter la prise en main par les habitants et les entreprises » des 7 départements néo-aquitains concernés. Pour ce faire plusieurs outils ont été mis en place à commencer, outre la diversité dans le choix des opérateurs, par un site internet permettant de connaître son éligibilité grâce à son adresse postale, ou encore, en guise de SAV, la mise à disposition d'un numéro (0 806 806 006) en cas de difficultés.

A côté des particuliers, l'autre résolution de la SPL est d'agir auprès des entreprises qui pour l'heure sont peu nombreuses à être raccordées à ce réseau public. « Il nous faut être proactif à l'égard des entreprises, pour que celles-ci puissent avoir accès à la fibre quel que soit la taille, le lieux d'implantation et leurs besoins. Nous avons renforcé les moyens de la SPL pour prendre notre bâton de pèlerin et frapper à toutes les portes » assure son Président qui précise que sur le plan technique de l'exploitation du réseau, la SPL passe par un concessionnaire, Axiome, et plus précisément en son sein, la société LFNA, La Fibre Nouvelle-Aquitaine, créée tout exprès pour NA THD.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Technopole Bordeaux Montesquieu