Foulées Littéraires : la parole aux entraîneurs !

| La Rochelle : le port de La Pallice bloqué par des artisans en colère

Lire

Une vingtaine d'artisans bloquent depuis jeudi soir le dépôt pétrolier de La Pallice à La Rochelle. Trois camions, une benne et une vingtaine de patrons du BTP venus de Charente-Maritime, Vendée et Deux-Sevres, selon nos confrères de France bleu et de France 3. Ils veulent ainsi dénoncer la hausse progressive de la fiscalité du gazole non routier annoncée au 1er janvier 2022, et le coût qui en découle. Ils trouvent également injuste que cette mesure ne soit pas appliqué aux agriculteurs.