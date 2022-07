| Tram C et D: des arrêts de circulation en raison de travaux estivaux

D'importants travaux de remise en état des voies des lignes C et D sont prévus cet été dont la dépose/repose de la voie ferrée et des pavés sur le parvis de la Gare Saint-Jean, la maintenance de l'infrastructure ou le remplacement d'haubans de la ligne aérienne de contact. Le passage des rames sera complètement interrompu (jour et nuit) du 18 juillet au 7 août entre les stations Quinconces et Terres Neuves (ligne C et D), du 8 au 12 août entre les stations Grand Parc et Terres Neuves (ligne C), et ligne D, entre les stations Fondaudège et Terres Neuves. Informations et bus relais seront mis en place.