Société | Gironde : un déménagement accompagné et personnalisé

21/09/2021 | Opérationnelle depuis 2020, l'association Chanodé propose un service d'accompagnement au déménagement ainsi qu'aux démarches administratives liées.

Récompensée en juin dernier, par le prix des jeunes associations de la ville de Bordeaux, l’association Chanodé propose un service d’accompagnement au changement de lieu de vie, partout en Gironde, en ville comme à la campagne. Aide pour le tri, le rangement et l’empaquetage, orientation vers les meilleurs prestataires et accompagnement dans les démarches administratives, l’association, opérationnelle depuis début 2020, s’ancre dans une véritable démarche sociale, humaine et écologique.

Selon un sondage réalisé par l'institut TNS Sofres, 76% des français affirment se sentir stressés par un déménagement. « Les étapes peuvent être longues et fastidieuses et elles nécessitent beaucoup d’énergie et un investissement constant. Rajoutez à cela toutes les démarches administratives… » explique Benjamin Mondon, chargé d’études chez Chanodé, « Nous avons constaté que les gens avaient souvent besoin d’être orientés, aidés et soutenus dans les différentes étapes ». Entièrement personnalisable afin de répondre au mieux aux besoins ou aux difficultés des bénéficiaires, le service propose un accompagnement pour trier, emballer, coordonner et aménager, mais aussi une aide pour les démarches administratives. « L’association s’adresse à tous les publics, mais au moment de sa création, l’association devait surtout répondre à un besoin qui émanait principalement de personnes fragiles ou isolées » précise Benjamin Mondon, « ce sont d’ailleurs les types de personnes que nous aidons encore le plus ». Le service proposé par Chanodé est éligible au crédit d’impôt, sous forme de déduction ou de remboursement et peut faire l’objet d’autres aides financières, le rendant ainsi beaucoup plus accessible et cohérent.





Informer et sensibiliser sur les enjeux d'un déménagement



À la suite d’une demande faite sur le site internet, l’association réalise un devis personnalisé puis une visite d’évaluation qui aboutira à un accompagnement durant toute la durée du déménagement. Selon Benjamin Mondon, « l’idée est que la personne ne soit plus spectatrice de son déménagement mais bien qu’elle devienne actrice. Lorsque par exemple, nous aidons la personne à trier, nous n’allons pas le faire à sa place, mais plutôt l’accompagner et la conseiller ». L’association propose du 1 septembre au 10 novembre, des permanences, soit 8 au total, dans différents quartiers de Bordeaux, pour sensibiliser les Bordelais aux enjeux d’un déménagement. « Grâce à ces permanences, nous souhaitons informer les citoyens et leur remettre quelques clés pour déménager plus facilement ». L’accès aux permanences est libre et gratuit, sur présentation du passe sanitaire.



Les prochaines permanences de Chanodé :

le mercredi 22 septembre, de 14h à 18h, à la salle Saint-Augustin , place de l’Eglise, quartier Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux.

, place de l’Eglise, quartier Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux. le mercredi 20 octobre, de 14h à 18h, à la salle Nicole Vanrast , 250 rue Malbec, quartier Nansouty – Saint-Genès.

, 250 rue Malbec, quartier Nansouty – Saint-Genès. le mercredi 27 octobre, de 14h à 18h, à la Maison Cantonale , 50 rue de Nuits, quartier La Bastide.

, 50 rue de Nuits, quartier La Bastide. le mercredi 3 novembre, de 14h à 18h, à la mairie de quartier de Caudéran , 130 avenue Louis Barthou, quartier Caudéran.

, 130 avenue Louis Barthou, quartier Caudéran. le mercredi 10 novembre, de 14h à 18h, à l’Athénée Municipal , place Saint-Christoly, quartier Centre-Ville.

Benjamin Mondon, chargé d'études chez Chanodé, lors de la première permanence de l'association



Par Margaux Renaut

Crédit Photo : Chanodé