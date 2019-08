Société | Grand Poitiers bouge également l’été

14/08/2019 | La communauté urbaine de Grand Poitiers propose plus de 500 rendez-vous durant l'été. Concerts, bals, théâtre, animations en tous genres sont au programme.

Plus de 500 rendez-vous sont programmés durant tout l’été sur la communauté urbaine de Grand Poitiers. Concerts, bals, animations, cinéma de plein air, théâtres de rue… de quoi s’occuper, s’amuser, se cultiver durant les vacances. Point d’orgue de ces animations, les grands concerts organisés fin août avec comme tête d’affiche. Black M, Bénabar ou encore Thérapie Taxi. Sans oublier des rendez-vous comme les jeudis du square où des artistes locaux se produisent sur une petite place du centre-ville de Poitiers. Tour d’horizon de ce programme proposé par la communauté urbaine cet été à la fois à ses habitants et aux touristes venus passer quelques jours.

L’été est chaud et plutôt animé à Poitiers et dans son agglomération, notamment grâce aux événements proposés dans le cadre de l’opération Grand Poitiers, l’été. Expositions, animations, bals, concerts : une programmation éclectique et diversifiée. Il y en a pour tous les goûts et tous les publics. A l’échelle communautaire, il s’agit de la deuxième édition. « Le but était de créer des animations à destination des familles d’habitants de la communauté urbaine ou de touristes qui sont venus passer quelques jours ici », explique Diane Guérineau, conseillère municipale déléguée Animation-Tourisme et conseillère communautaire à Grand Poitiers.

Cette aventure a débuté en 2012 avec Poitiers l’été avant de devenir donc en 2018 Grand Poitiers, l’été. Jusqu’alors, les rendez-vous incontournables se résumaient à deux concerts (l’un fin juillet, l’autre fin août) avec deux têtes d’affiches qui doivent correspondre aux attentes d’un public plutôt familial. Désormais ces concerts sont programmés sur deux jours, les 29 et 30 août. Histoire de bien clôturer l’été. « Chaque année, nous cherchons des groupes qui correspondent aux plus jeunes, mais pas seulement ». Un choix qui s’opère dès les mois d’octobre- novembre avec les repérages des artistes.

Cette année, au programme, le jeudi 29 août à 21h au parc de Blossac de Poitiers, le rappeur Black M revient à Poitiers. « Ce ne sera pas le même concert qu’il y a 3 ans Là il s’agit plus d’un show case », rassure Diane Guérineau. A 22h, le groupe français Thérapie Taxi lui succèdera. Un mélange de pop, rock et même de rap. Le vendredi 30 août à 21h, Bénabar montera sur la scène du parc de Blossac, suivi d’un set du DJ Martin Meisonnier qui liera musiques tribales africaines et techno. « Offrir ces grands concerts avec des têtes d’affiche permet aussi de compenser pour ceux qui n’ont pas pu partir en vacances. Puis, ça viendra conclure l’été sur de belles notes avec la rentrée étudiante qui animera le mois de septembre », commente la conseillère municipale.

Afterwork, le jeudi

A Poitiers, il y a aussi les jeudis du square. Qui comme son nom l’indique se déroulent tous les jeudis à partir de 18h30, square de la République. « L’idée de ce format était vraiment de créer un afterwork au square. Nous avons fait le choix de promouvoir des artistes et des groupes locaux », confie Diane Guérineau. Il reste encore deux dates, le 22 août avec le quatuor, Swingy Agathe & Co, qui revisite des musiques des années 1930 à 1960 en mélangeant du swing, du jazz et du rythm’n’blues. Puis le 5 septembre, la Fanfare en plastic propose des chansons théâtralisées. Pour les adeptes de bal, rendez-vous le dimanche 25 août, à l’îlot Tison. On pourra danser sur des musiques latines produites par le groupe de musiciens à la fois cubains et français, Tin Del Batey.

Outre ces rendez-vous, Grand Poitiers Itinérance invite le public à une découverte du patrimoine et du territoire de la communauté urbaine. Concerts, théâtres, arts de la rue, danses, lectures, performances, conférences. Des animations pour tout le monde. Le 18 août, dès 15 heures, vous pourrez découvrir le CREPS de Poitiers à Vouneuil-sous-Biard avec une visite du site, deux courtes pièces dansées, un spectacle de tennis burlesque et un fanfare de 14 musiciens qui animeront l’après-midi. Le samedi 24 août, direction le château de Dissay, à 21 heures, pour un concert proposé par Le cri du Caire & Erik Truffaz.

Dernier conseil, en couleur, comme chaque été, l’église Notre-Dame-la-Grande s’illumine chaque soir à 22h30 pour les Polychromies. Un spectacle créé et mis en lumière par Skertzò. L’occasion pour les habitants et les touristes de découvrir ou redécouvrir cet édifice du XIIe siècle.

Programme Grand Poitiers l’été

Jeudis du square

- Jeudi 22 août : Swingy Agathe & Co (swing / jazz / rythm'n'blues)

- Jeudi 5 septembre : La Fanfare en plastic (chanson théâtralisée)

Itinérance

- Dimanche 18 août à Vouneuil-Sous-Biard, 15h - 19h30, au CREPS de Poitiers

Un dimanche au château : Visite, fanfare, pièce chorégraphique, théâtre de rue.

- Samedi 24 août à 21h au Château de Dissay

Le cri du Caire & Erik Truffaz : Voix, cordes, vents

Concerts

- Jeudi 29 août, au parc de Blossac de Poitiers

21h, Black M

22h Therapie Taxi

- Vendredi 30 août, au parc de Blossac de Poitiers

21h, Bénabar

22h30, DJ set Martin Meisonnier

Visite et patrimoine

- tous les jours jusqu'au 31 août, 22h30

Les polychromies de Notre-Dame

Rendez-vous : Eglise Notre-Dame-la-Grande à Poitiers

- Mercredi 21 août, 15h

Poitiers 2 000 ans d'histoire, durée : 2h

Rendez-vous : atelier du palais, 8 rue des Grandes Écoles

tarif : 5,50 euros (gratuit sous conditions)

- Dimanche 25 août, 15h

Au fil de l'eau : de Saint-Benoît à Tison en canoë

Durée 2h, à partir de 12 ans

Tarif : 7 euros (gratuit sous conditions)

Rendez-vous : base de canoë kayak de Saint-Benoît, avenue de Lorch

- Jeudi 29 août, 15h

Poitiers au temps des guerres de religion, durée : 2h

Visite gratuite

Rendez-vous : au panorama des Dunes, boulevard du colonel Barthal à Poitiers, face à l'entrée de la caserne Aboville.

Expositions

- Musée Sainte Croix, Poitiers

Agrégation#4 - Construction et Déconstruction

Tarifs : 4,50 euros, 2,50 euros le dimanche, gratuit le mardi et le 1er dimanche du mois

- Musée du Vitrail, Curzay-sur-Vonne

Exposition vitropolis, quand le vitrail s'empare de la bande-dessinée et de la science fiction

Tarifs : Entre 4 et 7 euros, gratuit poru les moins de 10 ans

- Chapelle Saint-Louis, Poitiers

Exposition : Aubusson, une histoire de la tapisserie

Visites commentées : les mardis 10 et 17 septembre et les jeudis 12 et 19 septembre.

Gratuit - entrée libre

Par Julien Privat

Crédit Photo : Nikao - Grand Poitiers