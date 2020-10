Société | Grand Poitiers et Poitiers se reconfinent tout en maintenant les services

30/10/2020 | La ville de Poitiers et la communauté urbaine de Grand Poitiers se mettent à l'heure du confinement. Les guichets restent ouverts malgré tout.

Lors de son allocution, ce mercredi soir à 20 heures, le président de la République, Emmanuel Macron a affirmé que le service public devait continuer à fonctionner. La communauté urbaine de Grand Poitiers et la ville de Poitiers ont pris note et adaptent leur organisation pour assurer cette continuité durant cette période de confinement. Aqui fait le point.

Concernant, tout d’abord, la ville de Poitiers. La mairie rappelle qu’elle joue pleinement son rôle dans la lutte contre la propagation du virus. Des masques sont à disposition à la mairie et dans les mairies annexes ainsi que dans les écoles pour les enfants âgés de plus de six ans.

Pour ce qui est des ouvertures des parcs, cimetières, ou des marchés alimentaires, elles sont maintenues. Avec bien sûr un respect des normes sanitaires et même parfois des jauges qui seront mises en place pour les marchés notamment.

Le paiement du stationnement sur la voirie et des parkings publics est suspendu. Et cela durant la totalité du confinement et tant que le télétravail reste obligatoire.

Un plan de solidarité pour Poitiers le 3 novembre

Tout un travail est également mis en place avec les acteurs de la solidarité (aide alimentaire, maisons de quartier…) pour faire face aux fragilités sociales qui s’aggravent. Un plan de solidarité va même être présenté par la mairie ce mardi 3 novembre en soutien des personnes les plus fragiles et pour lutter contre l’isolement. Pour la cellule de soutien aux personnes fragiles et isolées, un numéro est ouvert : 05 49 41 91 57. Il s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans afin de les rassurer et de les conseiller. Elles peuvent être contactées régulièrement. Ce numéro est accessible dès ce 30 octobre et exceptionnellement ce samedi 31 octobre puis du lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30…

La cellule infos virus (de nouveau active depuis la rentrée) est renforcée. Pour la joindre faites le 05 49 52 35 11

Conformément aux instructions du président de la République et du gouvernement. Les services publics restent ouverts, administration, guichets, écoles,… si vous avez des questions sur le confinement n’hésitez pas à consulter la foire aux questions sur le site de Poitiers (ou en cliquant ici)

Au niveau de la communauté urbaine de Grand Poitiers. Là encore les services sont maintenus. Vitalis, la régie des transports du Grand Poitiers conserve toutes les lignes à leur cadence habituelle aussi bien pour le transport scolaire que les lignes grand public. Florence Jardin, présidente de Grand Poitiers, n’exclue cependant pas un réajustement en fonction des usages. Contrairement à la première période de confinement, les collectes de déchets ménagers et de tri sélectif sont maintenues.

Grand Poitiers poursuit son soutien aux acteurs économiques du territoire et particulièrement aux commerçants. Durant cette période difficile, des accompagnements sont proposés : renforcement de la trésorerie (aide TRESO) et des aides pour investir (aide REBOND). Ce sont particulièrement les acteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du commerce, de la culture et du monde sportif qui sont visés. L’objectif est également de créer une market place sur Internet - une place de marché virtuelle - permettant de mettre en relation vendeurs professionnels ou non, avec des particuliers pour faciliter la mise en relation et la vente en ligne.

Pour connaître l’ensemble des mesures de Poitiers et Grand Poitiers face au Covid-19 suivez ce lien



Par Julien Privat

Crédit Photo : Aqui.fr