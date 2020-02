Société | Henri Leconte, parrain du tournoi BNP-Paribas Primrose de Bordeaux

18/02/2020 | Le tournoi BNP-Paribas Primrose, tournoi international de tennis de Bordeaux, qui se tient du 11 au 17 mai prochains, sera parrainé par l’ancien tennisman Henri Leconte…

Henri Leconte ne s’est jamais rendu à Primrose. Il n’a jamais foulé la terre battue de la Villa. En mai prochain, ce sera chose faite car il vient d’être nommé parrain de la 13éme édition du tournoi BNP-Paribas Primrose de Bordeaux. Un tournoi qui revient sur ses dates historiques en se positionnant du 11 au 17 mai 2020. Et après plusieurs années en tant que Challenger ATP 110, le BNP Paribas Primrose s’affiche en Challenger ATP 125. Il se positionne ainsi dans le Top 3 des Challengers français…

« C’est un événement incontournable de la Métropole au même titre que le Décastar et le semi-marathon ». Arielle Piazza, adjointe aux sports à la mairie de Bordeaux est très fière en ce 18 février de co-introduire en compagnie du comité directeur du tournoi et d’autres partenaires la présentation de la 13ème édition du tournoi BNP-Paribas Primrose qui se tient du 11 au 17 mai prochains à la Villa Primrose à Bordeaux. Un tournoi de tennis qui est bel et bien « ancré dans son territoire ». Si aujourd’hui il est trop prématuré pour dévoiler le nom des joueurs qui participeront à cette 13ème édition – étant donné que les compétiteurs s’inscrivent pour la plupart trois semaines avant l’ouverture- le nom du parrain, est, lui, en revanche connu. Il s’agit d’Henri Leconte, ancien tennisman qui a notamment été finaliste de Roland-Garros en 1988 et qui fut à l’origine de la victoire de la France en Coupe Davis en 1991. Ce dernier s’illustrera lors d’un match d’exhibition pour le plus grand plaisir des spectateurs le mercredi 13 mai à 19 h 00.



Concurrence et têtes de série

Cette année, le tournoi fait partie de la catégorie la plus haute des tournois Challengers sur le circuit ATP. En effet, après plusieurs années en tant que Challenger ATP 110, le BNP Paribas Primrose s’affiche en Challenger ATP 125 et se positionne ainsi dans le Top 3 des Challengers français. Mais il devra faire sa place car aux mêmes dates d’autres tournois seront joués comme le Masters 1000 de Rome et d’autres challengers à Heibronn en Allemagne, à Lisbonne au Portugal, à Gwangju en Corée du Sud et à Samarkand en Ouzbékistan. Cette année, autre nouveauté, les passionnés de la petite balle jaune pourront admirer le jeu de 48 tennismen contre 32 les années précédentes et de 16 équipes de double. L’an dernier, Lucas Pouille avait eu raison de Mikaël Ymer en finale. Cette année, seize têtes de série seront attendues et les qualifications disputées le lundi permettront à quatre joueurs d’accéder au tableau final. « Notre tournoi fait la part belle aux jeunes pépites en devenir. Mikaël Ymer culminait au-delà de la 150ème place au classement ATP. Actuellement il est classé 74ème. Notre vocation est bien de faire découvrir et émerger les trésors futurs », précise la direction du tournoi.



Du tennis au business

Cette semaine a pour vocation également de faire se rencontrer les partenaires du tournoi. Ainsi des rendez-vous business leur seront concoctés. Deux conférences seront données portant sur « le sport en tant que vecteur d’inclusion socio-professionnelle » et sur « le mal de dos » animée par le centre aquitain du dos. Egalement, des rencontres « Business Set et Match » en BtoB, des speed meeting, une soirée « Réseau et Entreprise », un match de gala avec Henri Leconte donc suivi d’une grande exposition caritative, enfin un dîner des Grands Crus soirée de gala sous le signe de l’excellence. « Notre tournoi est un vecteur de communication et nous travaillons à donner une visibilité certaine à tous nos partenaires », souligne Ségolène Pedram, responsable partenaires du tournoi.

Prochain rendez-vous le 21 avril où la liste des 48 joueurs et des 16 équipes de double sera dévoilée…



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : SR