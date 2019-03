Société | Humeur: L'essentiel et l'accessoire

01/03/2019 | La ministre Marlène Schiappa aux côtés d'Emmanuel Macron

Ce matin comme tous les autres matins, l’actualité captait mon regard et mon attention. Réseaux sociaux et lecture de la presse en ligne quasiment au saut du lit. Hier soir, j’avais fui les camions de CRS installés aux pieds de mon balcon pour rejoindre le complexe sportif de Pessac où Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes accompagnée notamment de Christèle Dubos, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé et de Bérangère Couillard, députée de la circonscription ( LREM ) venait dans le cadre du Grand débat national à la rencontre de femmes d’horizons divers, élues ou issues du milieu associatif.

Avec l’arrivée « surprise » d’Emmanuel Macron en début de soirée. J’y suis allée en citoyenne lambda, curieuse de nature et me suis installée dans la salle au milieu de ces femmes. J’ai écouté jusqu’au bout les interventions de celles-ci ainsi que les réponses de Marlène Schiappa, de Christèle Dubos et d’Emmanuel Macron. J’ai écouté mais aussi observé. En immersion de 19 heures à minuit.



J’ai trouvé cela très intéressant. On y traitait des difficultés d’accès au Service public pour les personnes en milieu rural ou « au bord du chemin », de la nécessité de remettre du lien face à la transition numérique qui tend à créer de la distance, du logement des personnes SDF parmi lesquelles de nombreuses femmes aux difficultés spécifiques, de l’urgence de relancer la psychiatrie et d’une meilleure reconnaissance dans les protocoles de remboursement des consultations de psychologie, de l’application des lois pour les personnes en situation de handicap dans le monde du travail ou de la nécessaire implication écologique face au changement climatique. Il y eut aussi des sujets difficiles. Comme l’intervention de cette maman qui a perdu un enfant atteint d’un cancer pédiatrique, responsable d’une association ou des femmes atteintes de cancers gynécologiques et des sujets plus légers en apparence comme l’importance de la culture à l’école. Et la liste n’est pas exhaustive.



L’irruption à la fois incongrue et agressive d’une dame estampillée gilet jaune, venue visiblement perturber le débat, évoquée ce matin à tour de bras et de vidéos ne traduit pas la teneur de cette rencontre. Digne et dans l’écoute. Des femmes qui m’ont impressionnée par leur sincérité, la qualité de leurs propos et l’absolue nécessité de leur action. Aujourd’hui, je suis triste de ce que je lis et regarde. Focaliser sur un épiphénomène, fût-il spectaculaire, ne résume en aucun cas un évènement qui dura quatre heures. Et c’est la journaliste qui s’exprime.







Photo Elisabeth Guignaud-Le Berre



Par Elisabeth Guignaud-Le Berre

Crédit Photo :