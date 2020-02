Brexit: Onze mois pour éviter un "no deal" et relancer l'Europe

D'abord, et avant tout, ayons plus qu'une pensée pour ces milliers de citoyens britanniques qui ont fait le choix de venir vivre chez nous, de s'impliquer dans la vie de nos villages, de nos communes dont ils sont devenus, aussi, des citoyens engagés, à l'image de ces 59 conseillers municipaux en Dordogne. Et de ces 2780 inscrits sur les listes électorales de ce département et qui viennent, sans tarder, de se voir rappeler par l'Etat français que perdant, à cause du Brexit, la citoyenneté européenne, ils ne pourraient plus voter dans la commune où pour beaucoup ils ont construit leur vie, sans compter que s'ils se sont expatriés depuis plus de quinze ans ils sont bannis de leur droit de vote Outre - Manche.