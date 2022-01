Société | Jean-François Pibre, plus d’un siècle de football à Bordeaux

En 2021, le club des Girondins de Bordeaux fêtait ses 140 ans d’existence. En cette occasion, le journaliste Jean-François Pibre a retracé l’histoire de l’association sportive dans un livre de 248 pages. À travers des images d’archives et des entretiens exclusifs, l’auteur plonge ses lecteurs dans l’histoire passionnante des Girondins de Bordeaux, un des clubs de football les plus mythiques de France et d’Europe.

Les amoureux du ballon rond ont pu découvrir Bordeaux : 140 ans de football en décembre 2021. Publié par la prometteuse maison d’édition NA Editions, l’ouvrage succède aux livres Les Forts et les Phares de Charente-Maritime et Le Tour en Charente-Maritime. C’est donc pour les 140 ans des Marines et Blancs que Jean-François Pibre a choisi de revenir sur l’histoire des Girondins de Bordeaux qui, pour le journaliste, « figurent en bonne place au panthéon du football français ».

Un auteur passionné

Cela fait plus de 20 ans que Jean-François Pibre est journaliste. Spécialisé dans le sport, l’économie et la politique, il s’est illustré dans divers quotidiens, hebdomadaires et mensuels sportifs, mais également à la télévision et à la radio où il a couvert pendant une quinzaine d’années des compétitions de football dont la Ligue 1 et la Ligue des Champions, mais aussi des matchs de l’Équipe de France. Pour la conception de son livre, le journaliste et enseignant a collaboré avec deux figures emblématiques du sport le plus populaire du monde, auteurs des préfaces. Le premier est Gérard Rohr, ex-footballeur allemand, ancien joueur et entraîneur phare des Girondins de Bordeaux avec qui il partage « une belle histoire d’amour ». Le second n’est autre que Denis Balbir, célèbre journaliste et commentateur sportif qui a notamment côtoyé la Ligue 1 et la Ligue des Champions aux micros de Canal + pendant plusieurs années. Selon l’ex-présentateur de France 2 foot, Bordeaux « fait partie intégrante de l’histoire du football français ».

Une encyclopédie des Girondins de Bordeaux

Avec l’aide d’un panorama riche en images d’archives principalement offertes par Presse Sports, membre du groupe de L’Equipe, Jean-François Pibre dresse une véritable encyclopédie du club au scapulaire. 140 ans d’histoire racontés en 248 pages. Le journaliste fait voyager le lecteur à travers des époques, des siècles différents avec comme point de départ, les origines du club fondé en 1881. Tout au long de la lecture, on rencontre, parmi des interviews inédites, des anciens entraîneurs du club girondin comme Aimé Jacquet, triple champion de France et double vainqueur de la Coupe de France avec Bordeaux, et des joueurs mythiques tels que l’ex-international français Alain Giresse, surnommé « le petit prince de Lescure » et notamment double champion de France avec les Marines et Blancs. L’auteur fait passer le lecteur de présidents comme Claude Bez à Gérard Lopez, lui fait se balader du Parc Lescure - aujourd’hui Stade Chaban-Delmas - au domaine du Haillon et du Matmut Atlantique, lui fait visiter un immense musée de trophées, tout en lui faisant découvrir une compilation de chants de supporters. Au fil de leur lecture, les férus de sport et de football ne seront pas au bout de leurs surprises.



