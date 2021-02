Société | Joël Aubert nous a quittés

24/02/2021 |

Une plume s'est envolée. Il avait le métier, mieux, la passion, du journalisme chevillée au corps et à l'âme. L'équipe d'Aqui.fr a l'immense tristesse de vous faire part du décès de son fondateur et directeur de publication Joël Aubert, ce mercredi 24 février des suites d'une longue maladie.



Il y aurait tant à dire pour nous, la « petite équipe d'Aqui », comme il aimait à nous désigner... Une équipe en réalité pas si petite, tant Joël, du premier bureau d'Aqui rue des Capérans à Bordeaux, aux locaux cenonais du journal, a accueilli nombre de jeunes journalistes et stagiaires venant découvrir le métier. La « petite équipe d'Aqui », une grande famille en réalité avec lui en patriarche bienveillant et humaniste, soucieux de transmettre sa passion vive et intacte du journalisme. Un métier comme il aimait à le dire « qui ne le lâchait pas », jusqu'aux derniers jours de vie.



Ce métier, il l'embrasse sur les bancs de l'Ecole Supérieure de Journalisme de Lille et sein du journal l'Equipe, avant d'être embauché au service des informations générales du quotidien régional Sud Ouest fin 1968. C'est juste un an plus tard que le jeune journaliste se porte volontaire à la création de la page Economie du Journal. Un épisode qui marque le début de son engagement durable auprès de « La Grande Maison » et qu'il aimait à raconter. Ce fut le démarrage d'une amitié indéfectible avec Jean-François Lemoîne. Les années ensuite se déroulent au fil de ses pérégrinations dans l'Aquitaine d'alors, de ses rencontres, reportages, interviews, des anonymes aux Présidents de la République. Une carrière qui grandit aussi en termes de responsabilités au sein du journal jusqu'à devenir en 1993, directeur de la rédaction et en 2000 directeur général adjoint éditeur délégué du quotidien régional.

Parti de Sud-Ouest le 9 septembre 2001, Joël Aubert aura marqué les lecteurs du quotidien régional de sa plume, tant dans son travail de journaliste que dans sa fonction d'éditorialiste de 1984 à 2000. Des éditos dont nombre d'Aquitains se souviennent encore.

Des éditos du dimanche soir désormais, qui ont aussi été le rendez-vous régulier et immanquable de vous lecteurs d'Aqui depuis 2007. Ce journal d'information numérique créé au côté de Jean-Baptiste Rey, aura été la deuxième grande et belle page de sa vie professionnelle, lui permettant de continuer à nourrir son insatiable curiosité, de toujours apprendre. Il aimait mettre en lumière « les trains qui arrivent à l'heure », et s'inscrire dans le mouvement du monde et d'une région et ses terroirs qu'il affectionnait tant. Un amour inconditionnel, surtout pour les gens quel que soit leur milieu social. Leur vie, leurs réalisations, leurs projets... Cet humanisme qui fait que nous sommes incontestablement nombreux ce jour à être tristes d'avoir perdu Joël, son béret vissé sur la tête, son sourire bienveillant, sa moustache éternelle et ses yeux doux et rieurs qui exprimaient tant de sa personnalité.

Toutes nos pensées vont à ses filles, Marie et Amélie, et à sa petite fille Valentine.



Par L'équipe d'Aqui

Crédit Photo : Aqui.fr