Jumping International de Bordeaux : Le rendez-vous équestre à ne pas manquer

16/01/2020 | La célèbre manifestation équestre, le Jumping International de Bordeaux donne rendez-vous au public bordelais pour sa 46ème édition qui se tiendra en février 2020.

Après avoir attiré 57 000 visiteurs l’année dernière, le Jumping International de Bordeaux annonce sa 46ème édition qui se tiendra du 6 au 9 février au Parc des Expositions de Bordeaux. L’équipe du Jumping International de Bordeaux a dévoilé le programme de cette nouvelle édition à la presse ce 14 janvier. Le pari de l' ouverture entre élite sportive internationale, amateurs passionnés et grand public curieux est une fois encore réussi!

Cette prochaine édition s’annonce spéciale, elle s'étendra sur 4 jours, et réservera à son public des compétitions internationales de haut niveau. Le Jumping International de Bordeaux 2020 sera composé de 17 épreuves et compétitions internationales, réunira 250 exposants, 300 cavaliers, 500 chevaux, plus de 200 journalistes, et rassemblera surtout 57 000 passionnés du sport équestre. Et le rendez-vous 2020 apporte de la nouveauté. Cette édition marquera en effet l’avènement de l'épreuve "Cross indoor" dans la discipline du "DEVOUCOUX Indoor Derby". Le public aura l'occasion de découvrir cette épreuve le vendredi 7 janvier à 22H15. Elle accueillera les cavaliers de haut niveau de concours complets, confrontés à des épreuves d’enchaînement de sauts d’obstacles fixes et mobiles. Autres grands moments de sport: l’épreuve de Coupe du Monde FEI Longines de saut d’obstacles (le 8 février) et la finale de la Coupe du Monde FEI d’Attelage, une nouvelle fois organisée à Bordeaux, permettront de voir concourir les plus grand-des cavalier-es du monde.

Une rencontre avec les plus grand-esPour cette édition, l'équipe du Jumping International de Bordeaux peut effectivement compter sur des cavalier-es venant des quatres coins de l’Europe et aussi, bien sûr, sur ceux originaires de la région. Olivier Robert, l’un des meilleurs cavaliers de toute l’Europe et de l'Aquitaine, présent à la conférence de presse a exprimé sa joie de participer à cet événement qui selon lui sait se démarquer des autres. Il a ainsi confirmé sa présence au Jumping International de Bordeaux 2020.

Nicole Favot qui est la meilleure cavalière de dressage en Aquitaine présentera sa reprise libre en musique lors de la démonstration de dressage qui aura lieu dans la soirée du jeudi 6 février. A côté de ces grands cavalier-es Français-es, Michael Yung le cavalier allemand multi-médaillé au niveau olympique et international, sera aussi de la partie.







Garde Républicaine et légendes du horse-ball

A côté de cela, Sabine Zaegel qui est la directrice de l'événement depuis 25 ans, a annoncé la venue à Bordeaux de la Garde Républicaine. Le jeudi 6 février sera ainisi l’occasion d'admirer un spectacle haut en couleurs réunissant les grandes formations de la Garde Républicaine: Le Caroussel des lances, la reprises des 12, le pas de 2, et la reprise des Tandem. Les visiteurs auront aussi la chance de voir “le battle de dressage”, faire son entrée dans le Jumping International de Bordeaux. Lors de cette épreuve s'affronteront Marc Boblet et Morgan Barbançon Mestre (meilleure cavalière de France). Sabine Zaegel annonce "une confrontation qui depoussiérera l'image du dressage!".

Autre temps fort pour le grand public, le retour du horse-ball, avec l'organisation d'un "Match des Légendes" qui opposera dans l'après-midi du vendredi, les anciennes gloires de l’équipe de France à la sélection nationale actuelle.



Une rencontre animée

A coté des compétitions l'équipe du Jumping International de Bordeaux prévoit des journées et des soirées animées par village d'exposant et divers salons. Les visiteurs auront l’opportunité de rencontrer des professionnel-les de la santé du monde du cheval grâce au Forum Santé Équine qui se tiendra sur les 4 jours. Un salon du cheval sera mis en place, avec 250 exposants pour permettre aux professionnels et aux passionnés du monde du cheval de se retrouver. Le public Bordelais aura au total 50 heures pour assister à des animations dédiées aux enfants et aux adultes. Les spectacles de voltiges, d’attelages, de freejoering et de western ont été pensés pour que le public puisse "s'amuser tout en assistant aux meilleures prestations", souligne Sabine Zaegel. Les 4 jours de fête seront également rythmés par des initiations pour les grands comme pour les petits, en plus des concours et soirées festives.

De plus, cette année, le Job Dating signera son retour le dimanche 9 février. Il permettra de mettre en relation les employeurs du monde du cheval et les candidats qui désirent se lancer dans ce secteur. La finale de la Coupe des clubs (épreuves de relais et de sauts d'obstacles par équipes de 3 cavaliers aux couleurs de leur centre équestre) qui se tiendra le 6 février au Parc des Expositions marquera le top départ de la 46ème édition du Jumping International de Bordeaux.

Informations et réservation: https://www.jumping-bordeaux.com/



Par Kevyne Grah

Crédit Photo : Jumping International De Bordeaux