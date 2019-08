Karfa Sira Diallo arrêté à Biarritz La Négresse: Mémoires et Partages veut ouvrir le débat sur la signalétique urbaine

Ce G7 prendra-t-il une bouffée vivifiante d'air marin?

« Nous ne réussirons sans doute pas sur tout... » Sage précaution d'Emmanuel Macon dans cet exercice de pédagogie G7 à l'adresse des Français voulu ce samedi à 13 heures. En tout cas ce serait déjà une manière de réussite minimale si les Sept, fouettés par l'air vivifiant du Golfe de Gascogne et de la côte basque, tombaient d'accord pour apaiser cet abominable climat qui gouverne aujourd'hui les relations internationales, sur une planète en feu. Et, là, il n'est même pas certain que l'envoyé spécial des Etats-Unis fera le chemin nécessaire pour rejoindre le président français. Ses derniers coups de menton et tweets ravageurs pour annoncer la taxation maximale des vins français, en manière de rétorsion contre la décision française de taxer les GAFA, les ténors mondiaux de l'économie numérique, soulignent le mépris et le cynisme d'un personnage dont tous les faits et gestes - jusqu'où n'ira t'il pas? - sont dictés par l'obsession d'en reprendre pour quatre ans l'année prochaine.