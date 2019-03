Société | Les internautes ont choisi l'affiche des Fêtes de Bayonne 2019

08/03/2019 | C'est une jeune graphiste de Pessac qui a remporté le concours annuel en prenant distance des couleurs habituelles des créateurs

Du bleu, du blanc et du rouge, Saez, le créateur historique des affiches des Fêtes de Bayonne Saez, aujourd'hui disparu, aurait du mal à retrouver sa griffe sur celle de Marjorie Goalard qui fréquente ces festivités depuis l'enfance et dont l’œuvre illustrera l'édition 2019. Or les couleurs tricolores, qui ne sont pas celle du drapeau basque mais celles de la France ont déjà été utilisées par Saez lui-même. L'affiche, c'est en général le détonateur qui donne le ton du merchandising qui accompagne ces fêtes.

Ce n'était a priori pas le choix de la Commission extra-municipale des fêtes autour du président Henri Lauqué et du maire Jean-René Etchegaray, mais plutôt celui du vote du public, exprimé pour moitié, qui a fait du projet de Marjorie Goalard l'affiche 2019 des célèbres Fêtes de Bayonne. Il arrive en tête avec 34,24% des suffrages, devant ceux de Pierre Bléhaut (29,04%), de Marion Arbona (18,36%), de Sophie Torres (11,18%), et de Geoffrey Dromard (7,17%). Ainsi est le verdict de ce concours ouvert entre le 15 février et le 3 mars. Qui démontre que ces Fêtes, et leur image, ne laissent pas indifférent. À commencer par les internautes, de tous les débats ces temps-ci.



Ce qu'Henri Lauqué a été ravi de constater une fois de plus: la barre des dix mille participants a été franchie. Exactement, 10 702 votants. 61% des votes (6 502) proviennent des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, et 25% (2 649) de Bayonne. 145, votes ont été faits directement depuis la salle Xokoa du Musée basque et de la tradition bayonnaise ou étaient exposées les cinq œuvres qui ont reçu la visite de 2013 visiteurs.

Des internautes ont aussi voté depuis les États-Unis (Californie, Texas, Massachussets, Kansas), la Nouvelle Zélande, la Grèce, le Canada, le Mexique, la Thaïlande, la Guadeloupe, l’Australie, l’Allemagne, l’Espagne, la Suisse, l’Irlande, l’Autriche. De bonne augure pour la fréquentation des Fêtes – payantes depuis l'an dernier pour les non Bayonnais — qui auront lieu du 24 au 28 juillet.

En bleu, en blanc et en rouge

On ne sera pas surpris d'apprendre que le choix de la commission extra-municipale, dont les membres, à commencer par le président Henri Lauqué, élevé au lait Saez, a été différent. Ce qui a été le cas dans des éditions précédentes. Pour avoir participé régulièrement à ces fêtes qui font partie de ses gênes, – comme au concours-la jeune graphiste de Pessac a réalisé un patchwork cette année, sur lequel elle a exprimé les scènes pour lesquelles bat son cœur: les bandas évidemment, la foule, la musique et les vachettes. "Participer à la sélection était pour moi un honneur, gagner ce concours est un tremplin."

Une appréciation que souhaitent partager les organisateurs qui savent par expérience, que l'affiche constitue le moteur de ce que dans le show-biz, on appelle le merchandising, c’est-à-dire les produits dérivés autour d'un artiste. Jusqu'à l'an dernier, il s'agissait d'une manne financière appréciable. Mais depuis l'an dernier, avec les fêtes payantes pour ceux qui n'habitent pas la ville, sa dynamique n'est pas forcément essentielle mais malgré tout étroitement associée à leur image.



Par Félix Dufour

Crédit Photo : Ville de Bayonne