Société | L'épreuve cycliste le Tour du Limousin traversera la Dordogne, la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne

12/08/2022 | Le Tour du Limousin a lieu du 16 au 19 août avec quatre étapes : Verneuil-sur-Vienne/La Souterraine ; Champcevinel/Ribérac-Malemort - Saint-Laurent-sur-Gorre/Limoges.

Le Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine est une course cycliste créée en 1968. Dès 1975, elle devient professionnelle et sillonne les routes de Haute-Vienne, de Corrèze et de Creuse, avec des incursions en Dordogne ces dernières années. Du 16 au 19 août, la 55e édition réunira 20 équipes dont 7 parmi l'élite mondiale, soit un total de 140 coureurs. Elle débutera le mardi 16 aout avec une première étape entre Verneuil-sur-Vienne en Haute-Vienne et la Souterraine dans la Creuse. La deuxième étape sera 100 % Périgourdine : elle partira de Champcevinel pour une arrivée à Ribérac.

"Au fil des éditions, le Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine, est devenue une épreuve cycliste professionnelle qui compte pour le classement UCI. C'est une course très suivie. Nous accueillerons 140 coureurs et 7 équipes de niveau international. Mais nous aurons aussi quatre équipes régionales avec de jeunes coureurs, qui sont là pour apprendre," explique Claude Faymendy, président du Tour de Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine. L'épreuve se déroule du mardi 16 août au vendredi 19 août et traversera les départements de Haute-Vienne, de la Creuse, de la Corrèze et de la Dordogne.

Une étape 100 % périgourdine le deuxième jour

Le Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine s’élancera ce mardi 16 août de Verneuil-sur-Vienne pour rejoindre la Souterraine. Une étape de 176,4 km qui mènera le peloton à travers la Haute-Vienne et la Creuse. Les coureurs prendront le départ à 12h25 et sont attendus à partir de 17h sur la ligne d'arrivée boulevard du 8 mai 1945. La caravane s'élancera à 11h15 de Verneuil-sur-Vienne. Au programme de ce premier jour, 176,4 km et trois côtes, celle de Bessines, la côte de Crozant et la côte de la Cazine. Ce jeudi 18 août, la 3e étape partira de Donzenac, le départ fictif sera donné à 12h25. Les coureurs vont parcourir 181,7 km à travers la Corrèze et autour de Brive pour arriver à Malemort où ils sont attendus à partir de 17 h avenue Honoré de Balzac. Ce vendredi 19 août, la 4e étape de l'épreuve mènera les coureurs de Saint-Laurent-sur-Gorre à Limoges en Haute-Vienne où l'arrivée sera jugée comme chaque année boulevard de Beaublanc. La caravane s'élancera de Saint-Laurent à 11h15 et le peloton à 12h15 pour 174,8 km de course.

Le mercredi 17 août, le département de la Dordogne accueille une nouvelle fois cette épreuve cycliste. Ce sera une étape 100 % périgourdine entre Champcevinel et Ribérac avec un parcours particulièrement exigeant de 184,7 km. Pour la ville de Ribérac, et les 24 communes du Ribéracois traversées, cette journée du 17 août va être un moment important pour la population. "Compte tenu des dégâts causés par la tempête de grêle, c'est la seule manifestation estivale que nous avons pu maintenir, nous n'avons plus un seul bâtiment public debout. La population aura à coeur de réserver un excellent accueil", indique le maire de la ville Nicolas Platon. Quant au parcours, il traversera plusieurs communes du grand Périgueux, avant de rejoindre le Ribéracois.

Mettre en lumière les territoires

Le Département est devenu en cinq ans un des partenaires principaux de l'épreuve avec une subvention de 33 000 euros sur un budget global de 740 000 euros. Elle parraine le classement par équipes. En soutenant cette épreuve sportive, il veut mettre en lumière son territoire où la pratique des sports de pleine nature connait un très fort engouement notamment auprès des touristes. "Nous participerons à l'animation de l'étape à travers notre présence au village départ et arrivée au sein de la caravane publicitaire", précise Christelle Boucaud, vice-présidente de la collectivité en charge des sports.

La participation du Département de la Dordogne à une telle épreuve cycliste est le fruit d'un partenariat entre la collectivité, les communautés de communes, et le tissu associatif. "L'organisation d'une telle épreuve nécessite environ 2000 bénévoles, notamment pour assurer la sécurité des concurrents, point auquel nous attachons une grande importance", précise Claude Faymendy.

Le Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle-Aquitaine sera retransmis deux heures par jour en direct, (les deux dernières de la course) sur la chaine L'Equipe. L'occasion de mettre en lumière les territoires de la Dordogne, de la Corrèze, de Haute-Vienne et la Creuse.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Claude-Hélène Yvard