Société | L’équipe de France de rugby à 7 en terre dacquoise

16/06/2019 | Sous un temps grisonnant, les bleus du 7 sont venus préparer leurs qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo à Dax, terre de leur entraîneur, Jérôme Daret.

Du 10 au 14 juin, l’équipe de France de rugby à 7 était en stage dans les Landes. Préparant leurs prochains tournois, les bleus ont déposé le temps d’une semaine leurs valises en terre dacquoise. Après une 5ème place encourageante au tournoi de Paris, l’équipe dirigé par Jérôme Daret, compte bien se préparer « de la meilleure des façons » afin de décrocher le Graal, une qualification olympique.

Le rugby à 7, discipline olympique depuis 2016, est en plein essor. Dans un rugby privilégiant, lui, de plus en plus le jeu d’évitement, le 7 ne cesse de séduire le public, de plus en plus présent dans les stadeS. Actuellement 8ème au classement mondial sur 21 équipes, l’équipe de France joue son ticket pour les prochain JO de Tokyo lors des tournois de Moscou et de Colomiers au cours de juin . l’équipe a décidé de s’éloigner de Marcoussis, centre national du rugby, afin de s’isoler et alors « préparer au mieux » les prLchaines échéances.

C’est Dax, ville historique du rugby, qui fut choisie par le staff de l’équipe de France à 7 pour accueillir son équipe lors d’un stage de préparation. Un choix logique pour Jérôme Daret, entraineur de l’équipe de France et natif de la ville thermale : « Dax réunit toutes les ressources nécessaires à l’épanouissement et aux bien-être des sportifs de haut niveau ». En effet, « la ville procure des qualités thérapeutiques avec les thermes et notamment le complexe Sourcéo, mais aussi des qualités physiques avec des infrastructures et des terrains en merveilleux état dont le stade Maurice Boyau qui reste emblématique »

Jérôme Daret, dacquois et ancien joueur et directeur sportif de l’USD se dit heureux de revenir sur ses terres et « prend du plaisir à revoir des amis et cette ville où il à grandi ». Lui, un des premiers pros du rugby à 7 en France, voit la progression de ce jeu comme « une évidence ». Attaché à ses Landes, le manager n’as pas « hésité une seconde pour proposer Dax comme ville d’accueil » à Christophe Reigt, manager général. En pleine progression, l’équipe de France, alterne entre détentes et entrainements intensifs sur le sol landais. Ouvert au public, les entrainements au stade Maurice Boyau ont eu un franc succès, notamment auprès de la jeunesse venue voir leurs idoles.

Enfin, avec des joueurs tels que Jean-Pascal Barraque ou encore Marvin O’connor, la France a « enfin trouvé son identité de jeu », une extraordinaire évolution qui conduit Jérôme Daret et son équipe, s’ils se qualifient, à croire en leurs chances de médailles au prochains J.O.

A la suite de ce stage à Dax, les bleus de France 7 s’installeront trois jours à l’Insep Paris, l’Institut National du Sport, avant de s’envoler pour le tournoi de Moscou.



Par Damien Carrère

Crédit Photo : Damien C