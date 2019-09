Société | L'illettrisme en entreprise, en Dordogne on veut lever ce tabou

05/09/2019 | Le Service de santé au travail de Périgueux propose le lundi 9 septembre, une rencontre autour de l'illettrisme au travail, son dépistage et les solutions.

Chefs d'entreprises, responsables des ressources humaines, salariés, associations sont invités le lundi 9 septembre à Périgueux à une rencontre sur le thème de l'illettrisme au travail. Ce rendez-vous, organisé par le service de santé au travail, est le seul de Dordogne à bénéficier du label "agir ensemble contre l'illettrisme", dans le cadre des journées nationales qui ont lieu du 8 au 15 septembre. Un des objectifs de cette matinée est de lever un tabou, de mieux le dépister et aborder les solutions. L'auteur et scénariste Murielle Magellan sera l'invitée d'honneur de cette matinée.

Après avoir planché sur le Burn out au printemps dernier, le Service santé au Travail de Périgueux Nontron Sarlat, une association qui regroupe 6600 entreprises pour 46 000 salariés, a souhaité aborder l'illettrisme au travail en organisant le lundi 9 septembre en matinée une rencontre sur cette thématique. "Une de nos volontés est de sortir des sentiers battus, d'aborder des sujets qui ne sont pas forcément traités au sein de l'entreprise et qui pourtant peuvent avoir des conséquences importantes sur le bien être au travail, sur l'organisation, d'un de point de vue de la sécurité. Cette fois, nous avons souhaité aborder l'illettrisme. Il s'agit aussi de lever un tabou, car c'est un mal que l'on ne voit pas. Ceux qui en souffrent ne le savent pas forcément ou mettent en place des stratagèmes pour éviter que leur handicap soit visible," explique Philippe François, président de l'association.

L'objectif de cette rencontre, où chefs d'entreprises, salariés, syndicats, responsables des ressources humaines, associations sont conviées est de démontrer que l'illettrisme, sujet délicat est un facteur de risque, d'où l'importance de le dépister, et que des solutions existent. "Les conséquences peuvent être sérieuses, dans le cas notamment d'un salarié qui n'aurait pas compris une consigne ou n'aurait pas su interpréter convenablement une notice de sécurité. Celui-ci peut être victime ou provoquer un accident du travail," précise Philippe François. Ce type de situation est justement le scénario d'un téléfilm, sélectionné au festival de la fiction de la Rochelle et diffusé sur France 3 dont la scénariste Murielle Magellan est l'invitée d'honneur du lundi 9 septembre. Elle sera présente au côté de chercheurs, de formateurs, de représentants d'associations, comme par exemple Armelle Delample chargée de mission nationale, Marie-Hélène Lachaud, chercheure.

Un chiffre global élevé, la Dordogne dans la moyenne nationale

En France, on dénombre 2,5 millions de personnes, soit 7 % de la population âgée de 18 à 65 ans, résidant en France métropolitaine et ayant été scolarisée en France, en situation d'illettrisme. Plus de la moitié des personnes dans cette situation ont plus de 45 ans, et 60 % sont des hommes. Plus de la moitié ont un emploi. Le département de la Dordogne se situe dans les statistiques nationales des 7 %, les taux sont plus importants dans les métiers industriels et agricoles. Autre donnée qui peut être sujet à inquiétude, les journées citoyennes de 2018 relèvent que 10,9 % des jeunes ont des difficultés en lecture. La matinée organisée à Périgueux sera également l'occasion d'aller à la rencontre des associations de lutte contre l'illettrisme locales et régionales, qui mènent de nombreuses actions en Dordogne.

Rendez-vous de 9h à 12h, salle du Lux à Périgueux.



Par Claude-Hélène Yvard

