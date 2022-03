Société | L'Université de Limoges ouvre les portes de ses campus aux futurs bacheliers

01/03/2022 | Locaux, formations, enseignants... Les futurs bacheliers pourront découvrir l'Université de Limoges le 5 mars à l'occasion de ses portes ouvertes.

La journée portes ouvertes de l’Université de Limoges aura lieu samedi 5 mars après un report d’un mois dû au contexte sanitaire. Les futurs bacheliers découvriront l’ensemble des formations dispensées sur les campus du Limousin. Des conférences, des ateliers et des rencontres avec enseignants et étudiants ponctueront cette journée décisive qui peut susciter des vocations ou confirmer une orientation.

La journée portes ouvertes de l’Université de Limoges retrouve, cette année, son format en présentiel avec l’ouverture de tous les campus. Des milliers de jeunes franchiront pour la première fois les portes de ces différents sites. « Cette journée est importante car elle propose des rencontres entre futurs étudiants et formateurs tout en démythifiant le monde de l’université » précise Eric Rouvellac, vice-président à la formation, elle assure le continuum entre le lycée et l’université.

Des milliers de visiteurs sont attendus dont un très grand nombre à l’IUT, en STAPS, à la Faculté de droit, en médecine, en lettres et en sciences et techniques, « et plus particulièrement dans les formations où la pression est forte comme en médecine où il y eu 186 admis en 2021 sur 700 à 800 étudiants pour des milliers de candidatures. En sciences de l‘éducation, 1 200 demandes avaient été reçues pour 200 places. »

L’université de Limoges attire majoritairement des bacheliers de l’Académie qui trouvent près de chez eux un large choix de formations. « Limoges est une université de proximité qui arrose un territoire assez rural complète-t-il, nous pouvons satisfaire beaucoup de formations évitant ainsi à des jeunes de partir à Bordeaux ou Toulouse.» De nombreux bacheliers d’Occitanie, d’Auvergne Rhône-Alpes et des Pays de la Loire sont également inscrits ainsi que 12 % d’étrangers. « Notre université est reconnue pour la qualité de ses formations, deux ont un retentissement national, il s’agit de chimie des matériaux et STAPS. »

Sur les campus de droit, de lettres et de sciences

A la Faculté de droit et sciences économiques située sur le campus centre-ville, les visiteurs pourront d’informer auprès des associations étudiantes, des personnels administratifs et du CROUS et des services handicap, orientation, insertion professionnelle, sport, culture, international…. Des rencontres avec les enseignants et les étudiants sont prévues tout au long de la journée de même que des visites. Le doyen présentera la faculté à 9h30 et 14h30 (amphi 400A) etune conférence aura lieu à 11h30 sur « Ma vie étudiante à la Faculté de droit ».

Un programme similaire est prévu en Faculté de lettres et sciences humaines sur le campus de Vanteaux avec des rencontres enseignants et étudiants, des visites guidées et une présentation de la faculté à 11h et 14h30 sans oublier des expositions, jeux et projections dans le hall. Des visites guidées seront assurées à l'Institut des sciences de la réadaptation (ILFOMER) avec des ateliers découverte métiers.

A la Faculté des sciences et techniques sur le campus La Borie, le point d’orgue sera l’accès à la salle botanique et zoologie qui abrite des milliers de spécimens. Les enseignants en Licence, Licence pro, Master et étudiants/tuteurs accueilleront les jeunes. Chaque filière fera l’objet d’une présentation. L’association Borie Uni’Vert’Cité présentera ses actions en faveur de la préservation de l’environnement.

En médecine, pharmacie et à l’école de sage-femme

Sur le campus Marcland, près du CHU, la Faculté de médecine sera ouverte de 9h15 à 12h30 et de 14h à 16h avec un diaporama sur les études médicales et de sage-femme, les locaux universitaires, les structures hospitalières de formation (9h30, 15h et en streaming). Un stand sera dédié au tutorat PASS-LAS et des associations étudiantes renseigneront les visiteurs. A côté, la Faculté de pharmacie sera ouverte aux mêmes horaires avec présentation des études de pharmacie et des métiers (10h30, 14h et en streaming), visite des locaux et stand tutorat PASS-LAS.



L’école de sage-femme sera ouverte aux mêmes horaires avec accueil et diaporama sur les études médicales, de sage-femme et les structures hospitalières de formation (9h30, 15h et en streaming).

Des conférences sur les campus de l’IUT

L’IUT du Limousin accueillera les visiteurs de 9h à 17h pour des visites guidées tout au long de la journée avec une série de conférences sur chaque campus. A Limoges à 9h30, 9h45, 13h30 et 13h45 « Les relations internationales » (stages, poursuites d’études, semestres à l’étranger) ; à 10h, 10h30,14h et 14h30 « Gestion des entreprises et administrations, informatique, génie mécanique et productique, génie biologique » ; à 10h45, 11h15, 14h45 et 15h15 « L’alternance : un diplôme, un métier, un revenu » ; à 11h30, 12h, 15h30 et 16h « Techniques de commercialisation, mesures physiques, métiers du multimédia et de l’internet.

Sur les autres sites, rendez-vous à Brive à 10h, 10h30, 14h et 14h30 « Gestion des entreprises et administrations, génie électrique et informatique industrielle » ; à Égletons à 10h30, 11h15, 14h et 14h45 « Génie civil, construction durable » ; à Tulle à 11h, 11h45, 14h30 et 15h15 « Hygiène, sécurité, environnement » et à 10h30, 11h15, 14h30 et 15h15 « Génie industriel, maintenance » ; à Guéret à 10h30, 11h, 14h et 14h30 « Carrières sociales ».

A l’IAE, à l’INSPE et à l’école d’ingénieurs

A l'Institut des administrations et des entreprises (IAE) de Limoges, des présentations auront lieu à 10h et 13h30 « Score IAE message test d’aptitude » ; 10h30 et 14h30 ateliers de l’innovation ; 11h et 15h licence gestion ; 11h30 et 15h30 les masters et à 12 h les parcours ouverts à l’international.

A l'INSPE situé sur le campus Condorcet (boulebard Vanteaux) ouvert de 9h à 16h, les bacheliers attirés par l'enseignement pourront se renseigner sur les mentions 1er degré et 2nd degré, l’encadrement éducatif, les pratiques et ingénieries de la formation et l’IMEEF, échanger avec des responsables de formations, formateurs et étudiants. La formation et les conditions d’accès seront également présentés à 9h, 11h et 14h.

Enfin, à la technopole, l'école d'ingénieurs ENSIL-ENSCI accueillera le public de 9h à 13h avec des visites et découvertes des départements (ateliers, expérimentations scientifiques), une présentation de l’école et des rencontres élèves-ingénieurs, enseignants et personnels.



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Céleste Guichot