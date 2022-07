| L'accès à la forêt des Landes encore très limité

Les feux de forêt en Gironde avaient conduit à interdire l’accès aux forêts situées au nord de l’Adour. Ces mesures exceptionnelles sont levées toutefois, la circulation des personnes et de tout véhicule avec ou sans moteur sont interdits entre 14 h et 22 h sur tous les chemins et pistes. L’exploitation forestière, travaux sylvicoles, de génie civil sont interdits entre 14 h et 22 h. Les activités ludiques et sportives sont interdites toute la journée, sauf dans les bases de loisir et les plans de plage.