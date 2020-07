Plonger dans une visite virtuelle du Périgord, découvrez-en ses sites emblématiques vus du ciel, et imaginez déjà votre prochain séjour, en famille ou entre amis. La plateforme a été présentée il y a quelques jours et elle est opérationnelle depuis le 6 juillet. En allant sur https://3d.dordogne.fr, l'internaute pourra survoler les modélisations en trois dimensions de 26 lieux emblématiques de la Dordogne : des châteaux, du patrimoine industriel, des villes et des villages, des sites préhistoriques. Pour développer la promotion du Périgord en ce début de saison estivale, où l'on observe déjà un excellent niveau de réservations pour les gites et chambres d'hôtes, surtout ceux qui disposent d'une piscine, mais un retard pour ce qui est hôtellerie de plein air en l'absence des étrangers, le conseil départemental s'est attaché les services de la société Gerpho 3 D, implantée à Bordeaux mais originaire de Dordogne.

Cette petite entreprise de trois personnes a réalisé à partir de photographies aériennes de qualité, des modélisations en 3D d'une extrême précision, enrichies de contenus multimédias. Il s'agit d'une innovation inédite en France à l'échelle d'un département, qui participe à l'accompagnement des acteurs du tourisme, qui représente un quart de l'activité de l'économie départementale. "Nous sommes spécialistes de la photo aérienne et d''intégration de projets. La photo 3 D permet de visualiser le site, dans son environnement réel, de déplacer le point de vue. Notre concept est basé sur la photogramétrie, explique Philippe Graindorge, le fondateur de l'entreprise. La petite entreprise a ainsi modélisé 26 sites emblématiques du Périgord vus du ciel. "Le projet a été finalisé pendant la période de confinement, nous disposions déjà de nombreux documents sur la Dordogne depuis 2017. Nous avons pu par chance compléter nos prises de vues pendant le confinement, en louant un hélicoptère, qui nous a fait gagner un temps précieux et ce qui a permis de rajouter une quinzaine de lieux supplémentaires", poursuit le dirigeant de Gerpho 3D.