Société | La flow vélo, 290 kilomètres du Périgord à l'océan Atlantique

11/07/2020 | La flow vélo permet de relier Thiviers (Dordogne) à l’île d’Aix (Charente-Maritime), en passant par la Charente. cette véloroute a été inaugurée jeudi après-midi.

Du Périgord vert à la côte Atlantique, l'itinéraire cyclable de La Flow Vélo est une belle aventure au fil des rivières et de la Charente. Ce parcours de 290 km au départ de Thiviers traverse une campagne pittoresque et verdoyante où villes et villages de caractères se succèdent dans une atmosphère des plus reposantes. Un parcours vélo qui permet au voyageur cycliste de découvrir le village de Saint Jean de Cole en Dordogne, Angoulême, Cognac, Rochefort avant de rejoindre l'île d'Aix, l'île d'Oléron. L'inauguration a eu lieu jeudi après-midi au Pont du Né, en Charente- Maritime.

L'inauguration de la Flow vélo, après avoir été repoussée deux fois, une fois en raison d'un avis de tempête et la seconde fois en raison de la crise sanitaire, a finalement eu lieu ce jeudi après-midi, à Salignac-sur-Charente, village de Charente-Maritime, situé à la lisière de la Charente. Et c’est sur le pont du Né, où passe cette vélo route, que les élus des trois départements concernés par l'itinéraire et la vice présidente de la Région, Sandrine Derville, ont coupé le ruban tricolore, en compagnie de la sous-préfète de Saintes, Adeline Bard.

Un observatoire sur l'itinéraire

La Flow-vélo est une vélo route, longue de 290 kilomètres, qui relie Thiviers en Dordogne, ville porte du Parc naturel régional Pérgord Limousin à l'île d'Aix. Cet itinéraire cyclable traverse les départements de la Dordogne, de la Charente et de la Charente-Maritime, à travers une campagne chic et verdoyante. Pour les amateurs de vélo, de balades cyclistes, cet itinéraire est particulièrement adapté aux itinérances en famille : actuellement, ce tracé emprunte 35 % de tronçons en voie partagée, de petites routes à faible circulation, mais la proportion de l'itinéraire réservé aux cyclistes devrait progresser dans les deux ans à venir, pour atteindre un minimum de 90 %. En Dordogne, la Flow Vélo conduira le voyageur à la découverte des prairies d’orchidées du Parc naturel régional Périgord-Limousin, de l’artisanat d’art à Nontron ou du foie gras à Thiviers, en passant par la cité médiévale de Saint-Jean-de-Côle. En Charente, la découverte d'Angoulême et son incursion dans l'univers de la bande dessinée, les charmes du vignoble de Cognac sauront séduire le touriste à vélo. La Flow vélo longe la Charente. La dernière partie du voyage aura des accents maritimes avec la ville de Rochefort, sa corderie royale et l'Hermione avant de rejoindre la côte Atlantique et l'île d'Aix

La Flow-Vélo possède tous les atouts : un cadre souvent bucolique, un parcours diversifié avec du patrimoine historique et labellisé et une forte volonté commune aux trois départements que sont la Dordogne, la Charente et la Charente-Maritime de promouvoir un mode de déplacement durable, à une période où le vélo connaît un fort engouement. La Flow-vélo est connectée à deux eurovélo routes pour varier les parcours ; la Vélodyssée, qui relie Roscoff à Hendaye et la Scandibérique, portion française de 1500 kilomètres de l'Euro vélo 3 qui relie la Norvège à l'Espagne.



"Nous allons créé un observatoire sur l'itinéraire, pour savoir combien de personnes l'empruntent et sur quels types de trajets, du voyage, de la balade familiale, sur des courtes distances, et de quels services ont besoin les usagers. Un touriste à vélo consomme en moyenne 71 euros par jour et par personne, ce sont des retombées pour l'économie locale intéressantes, d'où l'idée de développer des itinéraires cyclistes le plus sécurisé possible", précise Stéphane Villain, vice président du Conseil départemental de Charente-Maritime.

Pour Sandrine Derville, la vice présidente du Conseil régional en charge du tourisme , il s'agit d'un itinéraire très symbolique, car il rejoint trois départements de la Nouvelle-Aquitaine, qui relie bon nombre de pépites patrimoniales, dans un contexte où le tourisme cyclable est en expansion dans la région. La Nouvelle-Aquitaine est la région préférée des Français pour le tourisme cyclable."

La Région a adopté un schéma régional des véloroutes voies vertes qui s'inscrit dans le schéma national. "Nous avons trois objectifs : renforcer le maillage et le plus possible en sites propres en créant d'ici dix ans 2500 kilomètres nouveaux de véloroutes en Nouvelle-Aquitaine, favoriser les retombées économiques en augmentant les retombées de 100 millions par an sur les territoires et d'augmenter les services autour de ces itinéraires, de type location de vélos, hébergements", poursuit Sandrine Derville. Sur les années 2018 et 2019, le Conseil régional a investi 700 000 euros d'aménagements et devrait apporter 300 000 euros à la communauté d'agglomération de Cognac.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Claude-Hélène Yvard