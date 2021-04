Société | Une deuxième année blanche pour les Fêtes de Bayonne

19/04/2021 | C'est "la mort dans l'âme" que le maire de Bayonne Jean-René Etchegaray a annoncé l'annulation des célèbres Fêtes de Bayonne

Elles étaient programmées du 28 juillet au 1er août. Finalement pour la deuxième année consécutive, la Ville et la commission extra-municipale des Fêtes présidée par Henri Lauqué se sont résignées: la raison conduisait à une nouvelle annulation de ces festivités de légende qui attirent jusqu'à près d'un million de festayres pendant cinq jours, et une moyenne de 200 000 par jour et par nuit. La situation de la pandémie ne permet pas de prendre ce risque. "Un sens de la responsabilité" enregistrée par le nouveau sous-préfet Philippe Le Moing-Suzur.

Seule la deuxième Guerre mondiale entre 1 940 et 1 944, en était venue à bout. Dans la foulée de l'attentat meurtrier de la promenade de Nice, le 16 juillet 2016, elles étaient restées la tête hors de l'eau, grâce à une multitude de mesures sécuritaires et une complète osmose entre la sous-préfecture, la Ville et la Commission extra-municipale des Fêtes. En 2020, c'est un ennemi invisible né au printemps, la pandémie de Covid, qui en a eu raison. Comme en cette année 2021, qui malgré une meilleure connaissances du virus, une accélération de la vaccination ne laisse pas entrevoir une immunisation collective d'ici l'été. D'autant plus quand des dizaines de milliers de personnes sont agglutinées au pied du balcon de la mairie pour accueillir Léon, le Roi de Bayonne. Aussi, Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne, a réuni mercredi 14 avril la commission extra-municipale des Fêtes qui a unanimement pris la décision, en présence de Philippe Le Moing-Surzur, sous-préfet de Bayonne, de rayer du calendrier estival l'édition 2021.

"Le contexte sanitaire actuel et ses perspectives d'évolution rendent clairement incompatible la tenue d'un événement festif de masse comme les Fêtes de Bayonne qui, par nature, ne permet pas le respect des règles de distanciation physique et des gestes barrière qui seront de façon certaine toujours en vigueur fin juillet" déclarent-ils dans un communiqué. "Force est de constater que malgré les perspectives d'espoir offertes par la vaccination, l'épidémie est toujours présente, et ce durablement. La Ville ne transige pas avec les enjeux sanitaires ; la priorité des priorités doit rester la protection de la santé des Bayonnaises, des Bayonnais et de l’ensemble de nos concitoyens. La commission extra-municipale des Fêtes a été amenée à prendre cette décision difficile pour la deuxième année consécutive, tant la santé doit être placée au-dessus de toute autre considération. À cet égard, Jean-René Etchegaray, le maire de Bayonne, tient à saluer, une nouvelle fois, le sens des responsabilités de l’ensemble des acteurs de la Fête qui composent la commission. C'est dans cette même logique que la décision a été prise, en accord avec le producteur de spectacles, de ne pas organiser les concerts qui étaient prévus cet été aux arènes (les contraintes de jauge n'étant pas compatibles avec la bonne organisation de tels concerts.

Un programme estival ludique mais sans concert aux arènes

Pour autant, et malgré les incertitudes encore très nombreuses, Jean-René Etchegaray a rappelé qu’il était de son devoir et de celui des élus, de continuer à donner des perspectives et de préparer la reprise. C'est la raison pour laquelle, la Ville de Bayonne travaille à la mise en place d'un vaste programme d'animations durant l'été avec l’appui des associations bayonnaises, permettant de proposer chaque jour (de mi-juillet à fin août) une offre culturelle ou événementielle compatible avec les règles sanitaires en vigueur. Elle s’appuiera en particulier sur le tissu associatif bayonnais, qui doit plus que jamais être partie prenante de cette dynamique. La saison estivale sera notamment ponctuée par le festival Paseo qui s'étendra de mi-juillet à fin août, les corridas des 30 et 31 juillet qui ouvriront la saison taurine (avec jauge réduite et distanciation physique), le renouvellement de l'opération Terrasses en fête, les expositions du DIDAM et du Musée Basque, les diverses animations associatives (chœurs basques, concerts de l'Harmonie Bayonnaise...), etc.

Ces lots de consolation et de bonne volonté ne feront pas pour autant oublier le préjudice causé par cette nouvelle annulation parmi les restaurateurs, cafetiers et peñas, mais aussi le merchandising autour de l'affiche et des T shirts de ses fête. À ce sujet, si le concours dévoile comme prévu le nom d'un gagnant pour l'édition de 2022, en revanche il n'y aura pas de collector d'affiche, comme en 2020 de non-Fêtes comme l'an dernier.

Toutefois, cette décision douloureuse semble aller dans le sens d'une prudence partagée. Ainsi, un sondage organisé sur le site web de "Sud Ouest" sur le désir de Fêtes de Bayonne in situ , indiquait que le "non" aux Fêtes atteignait 44,7% quand 16,1% y étaient favorables

La Foire au jambon devrait bien avoir lieu en octobre

En annonçant lors d'une conférence de presse, le report de la Foire au jambon du traditionnel mois d'avril au mois d'octobre prochain, comme on avance habilement une pièce sur un jeu d'échec, Jean-René Etchegaray, son équipe municipale, les salaisonniers et la Filière professionnelle, jusque la Confrérie gourmande ont pris date et verrouillé d'une certaine manière une rentrée qui risque de faire bombance en matière d'événements. Il est clair que la Foire au Jambon, n'a pas de commune mesure avec les rassemblements générés par les Fêtes de Bayonne. Pourtant, ce jour-là, les journalistes présents avaient posé la question: "Quid des Fêtes de Bayonne puisque l'on se projetait sur le report en octobre du rendez-vous pascal." Silence. Elles n'avaient pas été balayées d'un revers de la main mais la prudence imposait que....

Les variants de ce foutu Covid qui lui font jouer les prolongations ont apporté la réponse. Mais qui pourrait reprocher, aux élus bayonnais, à la commission extra-municipale des Fêtes, comme auparavant ceux de Dax, de faire preuve d'une insigne responsabilité. La mort dans l'âme évidemment.



Par Félix Dufour

Crédit Photo : DR et F.D.