Société | La "Gamers Assembly" de Poitiers de retour pour une édition "online"

09/04/2020 | La Gamers Assembly se déclinera dans un premier événement de substitution qui aura lieu ce week-end avant une édition spéciale de la Gamers Assembly en septembre.

La Gamers Assembly, le grand rassemblement de eSport qui devait avoir lieu au parc des expositions de Poitiers du 11 au 13 avril ne pourra malheureusement pas se tenir en raison du Covid-19. Mais aux grands maux les grands remèdes, puisque cette année la Gamers Assembly va se décliner en, non pas un, mais en deux événements distincts. Le premier aura lieu ce week-end sur les mêmes dates initialement prévues et il sera entièrement en ligne.

La Gamers Assembly Online Edition du 11 au 13 avril 2020 sera l’occasion pour les participants privés du festival de l’édition 2020 de se retrouver en ligne autour d’un tournoi de eSport. Organisé en trois compétitions que sont le Fortnite Duo Trophy, l’AOC Gaming Rocket League Trophy et Les Challenges Joueurs libres, le tournoi proposera aux joueurs ayant déjà une place pour les tournois de la Gamers Assembly 2020 la possibilité de s’inscrire gratuitement sur le même jeu.

Pour Vincent Colas, président de FuturoLAN, organisateur de la Gamers Assembly, l’organisation de cet événement n’était pas évidente. « Ce n'est pas notre cœur de métier d'organiser un tournoi en ligne donc on en apprend beaucoup et l’on s'appuie sur l'aide d'autres personnes pour s'organiser. Dans notre association, on sait surtout fournir un gros débit internet, gérer les tables, les chaises et toute la logistique pour rassembler 2 000 joueurs dans un même endroit pour jouer », explique Vincent. « Quand on fait des tournois en ligne d'autres questions se posent. Comment vérifier que la personne ne triche pas derrière son écran ? Comment est constituée son équipe ? On doit s'assurer que le tournoi est bien fait selon les règles qui s'imposent et ce sont des implications totalement différentes lors d’une compétition de eSport en présentiel », précise le président de FuturoLAN. La question de la dématérialisation de la Gamers Assembly est d’autant plus épineuse que la stabilité des serveurs de jeu est mise à mal par le nombre record de joueurs connectés durant le confinement : « Les serveurs sont débordés puisqu'il n'y a jamais eu autant de joueurs en ligne qu’en ce moment. Il y a des serveurs qui ouvrent en urgence pour éviter la surcharge, mais on arrive dans des situations de saturation qui ne nous arrangent pas du tout pour créer cet événement en ligne. On a d'ailleurs dû déplacer notre finale du tournoi Fortnite le lundi au lieu du dimanche puisqu'il y a aussi d'autres gros tournois organisés le week-end et l’on voulait que la finale se déroule dans les meilleures conditions possible », annonce Vincent. Une organisation difficile, mais un résultat satisfaisant pour Vincent et ses équipes qui ont réussi à fédérer autour de ce nouveau tournoi en ligne et qui espère réunir un grand nombre de joueurs.

La Gamers Assembly : Respawn Edition en septembre 2020

Mais les gamers frustrés de ne pouvoir se retrouver au-delà de leurs écrans pour partager, se défier et surtout s’amuser autour de leur passion commune peuvent être rassurés. FuturoLAN et leur partenaire, Grand Poitiers, ne souhaitent pas que l’année 2020 ne propose aucune compétition de eSport à Poitiers. C’est alors drapé d’un nouveau nom que la Gamers Assembly va revivre les 12 et 13 septembre prochains au Parc des Expositions de Poitiers. « Avec l'avancée de la crise, il était désormais interdit de se rassembler et donc on est retourné voir notre partenaire en annonçant qu'on ne pouvait plus assurer l'événement et on leur a demandé conseil pour savoir comment on pouvait gérer cette situation en donnant de nouvelles dates pour un autre événement », raconte Vincent Colas. Mais avec le soutien de leur partenaire, la situation s’est améliorée, « même si le planning du Parc des Expositions était déjà bouclé, Grand Poitiers souhaitait que l'on fasse quand même un événement physique. Nous étions d'accord pour dire que c'était aussi cela que les joueurs attendaient, de pouvoir se retrouver physiquement en dehors de la compétition », assure le président de FuturoLAN. Les « gamers » pourront donc se retrouver les 12 et 13 septembre prochains à la « Gamers Assembly : Respawn Edition » pour un événement qui rassemblera un peu moins de joueurs, mais cette fois avec un espace public. Les passionnés de jeux vidéos pourront malgré tout retrouver les tournois et compétitions, spectacles, stands et animations, comme pour les éditions précédentes. Cependant, les tournois, le programme et les contenus sont encore en cours de définition par Vincent et ses équipes.

Le partenaire de FuturoLAN, Grand Poitiers, peut aujourd’hui souffler quant aux retombées économiques pour la communauté urbaine qui va donc bel et bien pouvoir recevoir plusieurs dizaines de milliers de passionnés venus assister au plus grand événement eSport de France en matière de nombre de joueurs inscrits. L’image de Poitiers est elle aussi mise en avant et Vincent Colas espère que Poitiers pourra un jour résonner dans l’esprit du public comme la ville du jeu vidéo en Nouvelle-Aquitaine, « à Angoulême, c’est le pôle image, pourquoi Poitiers ne serait-il pas le pôle jeux-vidéos ? », questionne Vincent.



Par Clément Bordenave

Crédit Photo : Aqui.fr