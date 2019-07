Société | Tourisme: La Nouvelle-Aquitaine mise sur son patrimoine

09/07/2019 | Le lycée hôtelier de Biarritz (64) ouvrira ses portes lors des prochaines Journées Européennes du Patrimoine, dans le cadre du dispositif mis en œuvre par la région « Histoire de bahut ».

La grande région veut se donner les moyens de valoriser son patrimoine. Depuis ce que l'on appelle joliment « le mariage de la Nouvelle-Aquitaine », survenu en 2016, le Conseil régional a choisi de miser sur le patrimoine historique comme moteur de développement économique, de cohésion sociale et d'attractivité. Les initiatives sont nombreuses pour valoriser cette histoire riche mais aussi, et surtout, pour la rendre accessible à tous.

Pour Nathalie Lanzi, vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge de la culture et du patrimoine, il s'agissait de « rendre hommage à un patrimoine vivant, qui suscite la curiosité, quel que soit l'âge ». Pour répondre à cet objectif, le Conseil régional a misé sur la promotion d'un vidéo-guide, accessible via un site internet et une application (Videoguide Nouvelle-Aquitaine). Initialement conçu pour le Limousin, le concept a été étendu à l'ensemble de la grande région en 2016. Une quinzaine de parcours sont actuellement disponibles, trois autres sont en cours d'élaboration. Avec un seul fil conducteur : rendre accessible le patrimoine régional. Le guide multimédia a justement été pensé comme pouvant s'utiliser à tout âge, par les jeunes mais aussi les moins jeunes. Une fois l'application installée sur le téléphone, le visiteur est libre de télécharger le parcours de son choix. Cette étape terminée, plus besoin d'internet : une carte s'affiche avec les différentes escales du parcours. A chaque arrêt, un contenu multimédia (audio ou vidéo), conçu par des historiens grâce, notamment, aux archives du conseil régional, explique l'histoire du lieu et ce qu'il faut en savoir. Une visite guidée entièrement gratuite, que chacun peut réaliser à son rythme.

Zoomer sur des territoires méconnus

Dans l'application, point de visite de Bordeaux ou de Saint-émilion. Ces destinations, déjà très connues et appréciées des touristes, n'ont pas besoin d'un coup de pouce de la région. Nathalie Lanzi l'admet facilement : « c'est vraiment l'occasion de mailler le territoire sur le patrimoine et de zoomer sur des territoires méconnus ». Une façon aussi de faire remarquer que tout ne se joue pas sur le littoral, et que l'intérieur du territoire a aussi de beaux trésors à dévoiler. L'exemple typique : Les Cars, une petite commune intégrée au parc du Périgord-Limousin, n'aurait pas eu les moyens de mettre en place un dispositif de cette envergure. Pourtant, ce petit bourg de la Haute-Vienne (87) a beaucoup à montrer. Entre les ruines du château les Cars, ses écuries ornées de magnifiques fresques ou encore ces maisons style Renaissance, on devine facilement une destination qui mériterait d'être plus connue du grand public. Les trois prochains sur la liste s'inscrivent dans la même dynamique. Mellois en Poitou (79), Pau (64) et Saint-Yrieix-la-Perche (87) ne sont pas, ou pas assez, connues pour leur attractivité touristique. Pourtant, ces communes ont un riche patrimoine à dévoiler.

Les lycées dévoilent leur histoire

Le dispositif « Historie de bahut », lancé en 2016, propose quant à lui de mettre en valeur un aspect méconnu du patrimoine : les lycées. Témoignages des différents courants architecturaux qui ont structuré la France du XIXème s à aujourd'hui, cachant parfois de véritables merveilles de construction au détour d'une salle de classe, les lycées sont pourtant rarement ouverts au public. L'objectif de l'opération ? Impliquer les lycéens qui devront construire un parcours de visite commentée pour présenter ensuite leur lycée lors des Journées Européennes du Patrimoine. Une façon de mobiliser les jeunes sur le patrimoine mais aussi de dévoiler la richesse de ces établissements, plus connus pour leurs résultats scolaires que pour leur histoire. Pour l'instant, 23 lycées répartis sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine sont inscrits dans la démarche. Un nombre qui pourrait évoluer en fonction des futurs succès de l'opération.

Pratique :

Vidéoguide Nouvelle-Aquitaine

Disponible sur l'App Store et Google Play



Par Sarah Dumeau

Crédit Photo : Nouvelle Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, Charneau Bertrand