Société | La Nouvelle-Aquitaine s'arme face au coronavirus

13/03/2020 | La région, qui reste "un peu en retrait en termes d'impact" du cononavirus, a précisé ce vendredi les nouvelles dispositions mises en place suite au discours d'Emmanuel Macron.

Ce vendredi, la préfecture de Nouvelle-Aquitaine a fait un nouveau point sur la situation de pandémie de coronavirus. La Nouvelle-Aquitaine recense ainsi 127 cas. "Deux départements sont concernés par une circulation plus importante du virus : le Lot-et-Garonne et la Charente-Maritime", a ainsi précisé Daniel Habold, directeur de la santé publique à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Dans le Lot-et-Garonne, l'ARS a mis en place l'une des six équipes mobiles de dépistage pour intervenir dans une quarantaine de foyers du département, plus concerné que les autres notamment en raison d'un rassemblement religieux qui s'est tenu à Mulhouse du 17 au 24 février.

Concernant l'arrêté ministériel (qui devrait être pris dès ce samedi) interdisant les rassemblements de plus de cent personnes, la préfète de Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Buccio, a précisé que "les commerces, les marchés alimentaires et les transports en commun continuent. J'ai demandé une fermeture ou une organisation très stricte pour les cinémas, les musées, les salles de sport, les piscines, les lieux de cultes, les restaurants et les bars. Pour les cérémonies religieuses, il faudra dédoubler les lieux de culte et les offices mais les autorités religieuses sont à la manœuvre". Même chose pour les manifestations sportives, ce sera le nombre qui comptera dans leur annulation ou leur maintien éventuel.

Le scrutin municipal, lui, est en revanche maintenu. "Ce n'est pas une décision prise à la légère", a confié la préfète, pour qui "aller dans le bureau de vote ne créée pas plus de danger que d'aller faire ses courses". Elle évoque toutefois des "dispositions supplémentaires : les personnes âgées devront voter en priorité pour ne pas rester dans la file d'attente, chacun devra apporter son propre stylo pour émarger et les maires veilleront à la progression des files d'attentes". L'idée est la même pour les supermarchés : le but est d'éviter les regroupements trop importants.

Éducation : vers la continuité

Pour ce qui est de l'évolution régionale de l'épidémie, le responsable de l'ARS a affirmé que la Nouvelle-Aquitaine était toujours "un peu en retrait en termes d'impact. Cela veut dire que quelques jours de plus nous sont donnés pour anticiper et tenter de diminuer la force d'impact de l'épidémie et la retarder". Il précise également que le personnel hospitalier se prépare à recevoir "plusieurs vagues de patients légers, de cas simples qui représentent 80% des cas" (15% de cas sévères et 5% des cas en réanimation) et ajoute que d'ores et déjà, pour les 3 CHU et les 14 établissements secondaires de santé, comme partout en France, la programmation des opérations est limitée : "On ne déprogramme pas seulement la chirurgie mais tout ce qui ne met pas en péril la vie des gens pour pouvoir disposer d'une masse de personnel que l'on pourra redéployer dans d'autres services. Le plan blanc des établissements de santé s'applique pour aménager les horaires du personnel, les amplitudes peuvent être variables".

Côté éducation, enfin, la rectrice d'académie a précisé que le but était d'assurer "la continuité pédagogique. Les écoles sont fermées mais les enfants ne sont pas en vacances. Tous les parents reçoivent fiche parent de continuité pédagogique pour les établissements de premier ou de second degré". Pour le reste, les dispositifs "ma classe à la maison", "lycée connecté" et les espaces naturels de travail sont prêts à "assurer la continuité pédagogique", qui sera aussi assurée pour les universités". Les professionnels de santé qui rencontreraient des problèmes de garde d'enfants bénéficieront d'"un accueil organisé avec un point de contact dans les DSDEN" (direction des services départementaux de l'éducation nationale), a terminé Anne Bisagni-Faure.

Les collectivités s'organisent

La mairie de Bordeaux précisait ce vendredi que les 105 écoles élémentaires et crèches municipales seraient fermées, malgré l'ouverture de quatre établissements dès lundi pour assurer la garde du personnel soignant. La mairie a aussi annoncé la mise en place du "dispositif canicule", autrement dit un appel téléphonique quotidien des personnes âgées les plus isolées (environ 2500 personnes concernées). La mairie rappelle aussi le numéro vert "autonomie senior" : 0 800 62 58 85. Pour ce qui est des services (garde d'enfants, courses), la municipalité compte sur le bénévolat via le site jeparticipe.bordeaux.fr avec ouverture d'un volet spécial "COVID 19".

Le département de la Gironde ajoute que les horaires de la Plateforme Accueil Autonomie seront élargis (9h-17h15 du lundi au jeudi et 9h à 16h30 le vendredi). "Des mesures plus spécifiques seront adressées à partir de lundi en fonction des services, des métiers, des établissements et des professionnels avec lesquels travaille le département", avec une attention spécifique au "personnel travaillant à domicile". Enfin, la région Nouvelle-Aquitaine a assuré qu'un nouveau plan transports pour les TER allait être connu dès ce samedi. Dans les lycées, un service minimum des agents techniques est maintenu et un service gratuit d'aide aux devoirs (accessible au 05 57 57 00 00) est renforcée sur un créneau allant de 16 à 20h.



Par Romain Béteille

Crédit Photo : RB