Société | La « Révolution fraternelle » de Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique

01/03/2019 | Véronique Fayet veut avec son livre mettre en avant la solidarité car "l'amour est contagieux, il se répand et cela a une puissance folle".

Le 28 février, la présidente du Secours Catholique, Véronique Fayet, présentait à l’Athénée municipal son livre « Révolution fraternelle, le cri des pauvres », publié aux éditions Indigène. Une sortie avancée à Bordeaux, ville de cœur de l’ancienne adjointe au maire chargée des politiques de solidarité, en partenariat avec la Machine à Lire, avant une sortie nationale le 7 mars prochain.

Adjointe au maire de 1995 à 2014, Véronique Fayet préside désormais le Secours Catholique-Caritas France. Son livre « Révolution fraternelle, le cri des pauvres » appelle à une véritable prise de conscience sur la situation des pauvres en France, mais aussi l’importance de l’entraide, la solidarité, des valeurs au cœur de son engagement associatif. Ce livre, publié par les éditions Indigène est vendu au prix de 4 euros. Tous les bénéfices seront reversés à l'association pour financer des actions futures.

La protection, pas l’assistanat

De ses années d’expérience, Véronique Fayet a tiré un enseignement : « il faut reconstruire la société à partir des plus pauvres. J’ai découvert des gens avec des vrais talents ». Il ressort de son discours une envie d’éveiller les consciences vers une société plus inclusive. La demande des plus démunis ? Être protégé, mais contribuer à la société et que cela soit reconnu. « Certains sont traités de profiteurs, mais ils rendent service à la société, en s’occupant d’un parent ou d’un enfant malade, par exemple », explique Véronique Fayet.

Depuis 2008, le Secours Catholique estime que le nombre de pauvres en France a augmenté d’un million. Au total, on dénombre 8,8 % de pauvres, soit 14 % de la population. Alors Véronique Fayet s’interroge : « notre économie n’est-elle pas productrice de pauvreté ? » Dans son rapport intitulé « La finance aux citoyens », l’association caritative s’insurge contre l’absence de régulation. « L’argent existe, il n’est simplement pas au bon endroit ».

La volonté gouvernementale de limiter à 25 euros par mois les frais bancaires est une avancée. Dans une famille pauvre, on estime que 15 à 20 % du budget mensuel est consacré aux frais bancaires. Une proportion énorme, contre laquelle souhaite lutter le Secours Catholique.

Dans une optique d’inclusion citoyenne, le Secours Catholique a également organisé 150 débats partout en France, dans la logique du Grand débat national. Les fruits de ces réflexions communes ont été consignées et seront remises la semaine prochaine, aux députés, au Premier ministre et au président de la République. Véronique Fayet lance d’ailleurs un appel : « Attention à ne pas balayer cette proximité avec les élus locaux. Ce qui ressort des débats, c’est principalement le sentiment de déconnexion avec les politiques ». Avec cette démarche, le Secours Catholique espère rendre la parole publique plus audible et ainsi « recoudre le tissu social ».

L’insertion par le travail

« Il faut partir de ce que ces gens savent faire et de ce qu’ils ont envie de faire », avance Véronique Fayet. Ainsi, des programmes expérimentaux ont été mis en place, notamment dans la Nièvre. « Nul n’est inemployable. Il faut mettre autour de la table des élus, des associations, des artisans… » Ainsi, les acteurs locaux peuvent identifier les besoins et proposer des emplois. Des CDI sont alors proposés et financés par la redistribution des aides allouées par l’État, grâce à un montage auprès des Finances publiques. Les expérimentations sont actuellement menées sur une dizaine de territoires.

« En Nouvelle-Aquitaine, seule une petite partie des Deux-Sèvres fait partie du programme, mais à terme, pourquoi ne pas l’étendre à 50 ou 60 territoires ? » Mais cela ne pourra fonctionner qu’à des échelles très restreintes, car il faut des acteurs motivés et impliqués. En attendant un élargissement national, ce projet a permis la création de 90 emplois dans la Nièvre.

Cette présentation en exclusivité de son livre à Bordeaux n’a rien d’un hasard. Nicolas Florian était ainsi présent pour saluer celle qui fut membre du conseil municipal pendant 25 ans. À la fin de la conférence, le maire de Bordeaux a fait son apparition, heureux de saluer l’initiative de Véronique Fayet, à quelques heures de la fin de son mandat.



Par Marianne Chenou

Crédit Photo : Marianne Chenou