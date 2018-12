Société | La Rochelle poursuit son déploiement vers le tout numérique

19/12/2018 | Nouvelles applications, partages de données, arrivée de la fibre, La Rochelle poursuit sa stratégie numérique

Devenir une ville innovante, intelligente et connectée, c’est le pari que fait La Rochelle depuis les années 2010. Sa stratégie numérique s’est construite sur trois grands piliers : l’innovation pour améliorer les services publics, la participation des citoyens et la valorisation raisonnée des données personnelles et publiques. Après la mise en place en 2012 de la plateforme www.opendata.larochelle.fr, la Ville de La Rochelle vient de lancer l’application mobile « La Rochelle au bout des doigts » et une nouveau portail interactif à destination des citoyens.

Si opendata.larochelle.fr propose aujourd’hui 359 jeux de données avec par exemple la liste des événements, les tarifs du stationnement ou encore les allergènes dans les menus des restaurants scolaires, le nouveau portail demarches.larochelle.fr va plus loin. Conçu comme un guichet virtuel, ce portail citoyen permet d’effectuer les démarches administratives et de suivre leur avancée auprès des services municipaux, à toutes heures du jour ou de la nuit, de son ordinateur, de sa tablette ou de son smartphone. Tout Rochelais peut s’y créer un compte sécurisé et effectuer un certains nombre de démarches en ligne en lien avec les services de la ville, comme payer la cantine des enfants, s’inscrire sur les listes électorales, demander un actes de naissance ou une autorisation d’occupation de la voie publique pour déménagement. Une interface a aussi été créée pour permettre de faire remonter les observations des citoyens, comme signaler une anomalie dans l’espace public. A moyen terme, le portail permettra également d’inscrire ses enfants à l’école, à la crèche, à la restauration périscolaire ou scolaire, de payer en ligne et de consulter ses factures d’eau.

Une application mobile personnalisable gratuite et sans pub

Si le site et le portail s’adressent davantage aux Rochelais, l’application mobile La Rochelle au bout des doigts s’adresse à un plus large public, des habitants aux visiteurs. Disponible gratuitement dans les stores iOS d’Apple et Android depuis mi-décembre, cette application possède l’avantage de proposer une interface personnalisable en fonction de ses centres d’intérêts ou de ses besoins. On peut donc choisir d’être tenu au courant des alertes météos, des horaires de bus de sa ligne ou encore le nombre de place disponibles dans les parkings rochelais en temps réel, ainsi que l’état du trafic en ville. Les familles y trouveront les horaires de la piscine et de la médiathèque, et les menus des restaurants scolaires, avec des notifications de rappel pour les dates importantes comme les inscriptions. On peut également payer certains services en ligne, comme son stationnement en ville. L’application délivre également les agendas sportifs et culturels ainsi que les sorties cinémas. On y retrouve également l’application HandiCarto, qui aux propose aux personnes à mobilité réduite le parcours le plus adéquat en fonction du lieu où elles veulent se rendre.

Et ce n’est que la première version. Prévue pour juin 2019, la deuxième version de l’application intègrera les horaires des marées, la qualité de l’air ambiant, la disponibilité des vélos en libre-service, les horaires d’ouverture et de fermeture des services publics en temps réel et un volet concernant les déchets ( zones et jours de ramassage, des alertes pour les jours de distribution des sacs, emplacements des points d’apport volontaires). Le lancement d’une version 3 est déjà prévu dans un an et devrait permettre plus d’interaction avec les services de la Ville, dans l’esprit du portail en ligne demarches.larochelle.fr.

Arrivée du très haut débit : objectif 2020

Pour assurer un accès équitable à l’internet à l’ensemble de ses concitoyens, l’agglomération de La Rochelle s’est lancée dans un vaste programme de déploiement de la fibre optique. Objectif : raccorder tous les foyers au très haut débit d’ici 2020. Suite à une convention signée en 2016, l’opérateur SFR se charge d’installer la fibre : aujourd’hui, 54 000 prises sont opérationnelles dans les 18 communes concernées par la convention, sur les 105 000 prises éligibles. Si La Rochelle n’est aujourd’hui desservie qu’à 55%, Aytré, Dompierre-sur-Mer, La Jarne, Lagord, Périgny, Saint-Rogatien et Sainte-Soulle sont désormais couvertes. Angoulins-sur-Mer, Châtelaillon-Plage, L’Houmeau, Marsilly, Nieul-sur-Mer, La Rochelle, Saint Vivien et Salles-sur-Mer devraient suivre courant 2019. Suivront Esnandes, Puilboreau et Saint-Xandre. Les 9 nouvelles communes ayant rejointes l’agglomération de La Rochelle, SFR, via sa Société délégataire La Rochelle THD, va réaliser le déploiement de la fibre entre 2019 et 2020 à Vérines, Bourgneuf, Saint-Médard d’Aunis, Montroy, Clavette, La Jarrie, Croix-Chapeau, Saint-Christophe et Thairé. La couverture de la commune d’Yves sera prise en charge par Orange, dans le cadre d’une convention avec le Département (lire nos autres éditions).

Pour suivre l’évolution du déploiement et voir si son logement est éligible à la fibre : https://www.agglo-larochelle.fr/vie-pratique/fibre-optique



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Illustration DR