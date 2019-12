Société | La Rochelle : retour en images sur l'inauguration de l'hôtel de ville

07/12/2019 | L'hôtel de ville restauré a été inauguré le 6 septembre au soir. La fête continue tout le week-end

Le maire de la ville Jean-François Fountaine avait voulu ce premier jour d'inauguration comme un hommage aux pompiers et aux compagnons du devoir, qui ont contribué à sauver l'hôtel de ville de l'incendie ravageur dont il avait été victime en 2013 (lire nos précédentes éditions). Les festivités ont donc logiquement commencé par leur accueil quai Valin, où ils ont reçu une écharpe blanche et un badge aux armoiries de la ville, avant de remonter en cortège vers l'hôtel de ville. L'hommage s'est poursuivi sur le parvis, avant une ouverture officielle des portes, un peu après 18h.

C'est le colonel Gervais qui était en charge de rendre hommage aux 300 soldats du feu qu'il avait lui-même dirigés sur les opérations lors de ce week-end de juin 2013 - 6 pompiers avaient été lérèrement intoxiqués par les fumées, 2 avaient dû être hospitalisés. Une partie d'entre eux étaient sur le parvis de l'hôtel de ville ce soir là.

Le discours du colonel Gervais a été suivi d'un hommage chanté. Une cantatrice de la Cie Symphonia, vêtue de l'uniforme et du casque des pompiers, a chanté le célèbre air "L'amour est un oiseau rebelle" de l'Opéra Carmen, de Bizet.

Après les pompiers, l'hommage fut rendu aux compagnons du devoir et aux 23 corps de métier qui travaillèrent durant trois ans à redonner forme et apparence à l'hôtel de ville. Cette responsabilité était dévolue à Frédéric Tranchant, gérant de l’entreprise Les Compagnons de Saint Jacques. Le maire Jean-François Fountaine a ensuite pris la parole : "J'ai apprécié votre savoir-faire et votre compassion", a-t-il déclaré aux compagnons, "vous pourrez dire à vos familles : nous avons refait l'hôtel de ville de La Rochelle".

Après les discours, la façade de l'édifice s'est illuminée d'une animation sonore et colorée, un "mapping" du groupe EZ3kiel d'une dizaine de minutes, évoquant par hyperboles l'histoire de La Rochelle et son lien avec la mer. L'animation est à voir tous les soirs ce week-end à partir de 18h15, toutes les demi-heures.

Un peu avant 18h30, élus, représentants des compagnons et des pompiers ont ouvert les portes de l'hôtel de ville. Jean-François Fountaine a ouvert la route à l'ancien maire Maxime Bono et au président du Département Dominique Bussereau.

L'architecte en chef des Monuments Historiques Philippe Villeneuve a fait une visite commentée aux élus, revenant sur les détails des restaurations.

Après les officiels, le public a pu découvrir les pièces historiques en rez-de-chaussée comme la salle des fêtes...

... L'ancienne salle du conseil, dîte aussi la petite salle du Conseil. Une nouvelle salle du conseil a été aménagée au dernier étage, sous les toits.

Dans le cabinet du maire, le tableau représentant le plus emblématiques des maires de La Rochelle, Jean Guiton (1585-1654), a retrouvé sa place au-dessus de la cheminée monumentale, à l'intar des 260 objets (mobilier, tableaux et autres) historiques sauvés lors de l'incendie). Son bureau, avec l'encoche qui aurait été faite sur son marbre lors du siège de La Rochelle par Richelieu (1628), se trouve dans une pièce attenante.

Mise à jour le 8/12/19 : Les festivités se sont poursuivies le samedi, avec une nouvelle inauguration à 18h, en présence d'une délégation des villes jumellées ou partenaires de La Rochelle : Essaouira (Maroc), Lübeck (Allemagne), New Rochelle (Etats-Unis), Petrozavodsk (Russie), Santiago de Figero (Portugal).

L'architecte en chef des Monuments Historiques est revenu sur les joies et les difficultés rencontrées lors de la reconstruction de l'hôtel de ville. Faisant un parallèle avec l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, Philippe Villeneuve a souligné qu'il est possible de reconstrucire un édifice dans le respect de son historicité en faisant preuve de déterlination, le chantier de l'hotel de ville en étant le meilleur exemple. A la fin d'un élouvant discours, les grooms de la Cie Symphonia lui ont rendu un hommage facétieux en chanson.

Puis ce fut au nouveau préfet, Nicolas Basselier, de s'exprimer longuement sur l'histoire de La Rochelle, la journée du 28 juin 2013 et le long chantier de six ans qui s'en suivit. Trop longuement aux regards de certains spectateurs, qui protestèrent haut et fort au bout de dix minutes de son discours, réclamant qu'il abrège. Il est néanmoins allé jusqu'au bout, annonçant sur la fin qu'il comptait remettre dans les prochains jours la médaille d'or du courage et du dévouement à la police municipale, dont les agents avaient contribué à sauver les 260 objets et mobiliers à valeur historique de l'édifice lors de l'incendie.

"Il faut parfois qu'un drame survienne pour nous faire prendre conscience de l'importance des choses, pensant qu'elles étaient immuables", a déclaré le préfet, qualifiant l'incendie de l'hôtel de ville d'un "désastre matériel, patrimonial, mais surtout sentimental car aucun autre bâtiment ne résume mieux l'identité de La Rochelle". Il n'a pas manqué de rappeler que l'Etat avait contribué au financement des travaux : "En plaçant l'hôtel de ville de La Rochelle sous son haut patronage, le président Macron a tenu à exprimer sa vive sympathie aux Rochelais." A la fin de son allocution, les grooms de la Cie Symphonia lui ont servi un verre de vin de façon solennelle et cabotine.

Un peu après 18h30, la navigatrice Isabelle Autissier et l'emblématique rugbyman du Stade Rochelais Romain Sazy, tous deux Rochelais de longue date, se sont postés devant les portes de l'hôtel de ville pour une deuxième ouverture symbolique de l'édifice.

Les deux sportifs ont ouvert les portes en compagnie d'une petite fille : Sabaheta Balja, 6 ans, résidant à Villeneuve-les-Salines, et née à La Rochelle le 28 juin 2013, le jour de l'incendie. Pour la Ville, sa présence était un symbole du renouveau.

Une fois les portes ouvertes, Jean-François Fountaine a fait visiter au préfet l'hôtel de ville, que le représentant de l'Etat découvrait pour la première fois.

Cette soirée a surtout été l'occasion d'installer officiellement le conseil municipal dans la nouvelle salle du Conseil, sous les toits. L'activité administrative va reprendre progressivement, car il reste encore des réseaux à installer et à sécuriser. Le conseil municipale ne devrait pas se retrouver dans cette salle avant la séance du 27 janvier 2020, a annoncé le maire.

Pour inaugurer cette nouvelle salle, Jean-François Fountaine, la socialiste Anne-Laure Jaumouillé (incarnant l'opposition municipale, NDLR) et la petite Sabaheta Balja ont dévoilé ensemble la plaque commémorative rendant hommage à tous ceux qui ont contribué à sauver l'hôtel de ville.



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Anne-Lise Durif