Société | La Rochelle s’illumine pour l’Avent

01/12/2021 | Trois parcours spectaculaires sont à faire jusqu’à Noël à travers la cité balnéaire

Devant le succès des beaux décors lumineux de l’artiste rochelais Mister Bloom et son collectif, la Ville de La Rochelle renouvelle cette année ses illuminations à travers la ville. En ce début d’Avent sont déjà mis en lumière les bâtiments emblématiques de la vieille ville : les deux tours du port, la cathédrale Notre-Dame, le marché central, la Grande Horloge et les bâtiments des mairies de proximité. Un deuxième parcours lumineux de Mister Bloom, sera visible à partir du 10 décembre.

Comme l’an dernier, les paysages lumineux du collectif rochelais orneront les autres lieux emblématiques de La Rochelle : la balade du front de Mer côté Port-Neuf, les jardins du musée du Nouveau Monde et du muséum d’histoire naturelle, places des Moureilles et de la Fourche, la façade de la Maison Henri II. Chaque espace fait l’objet d’une création originale mettant en valeur les détails, les matières et les volumes de chaque site. Toutes les illuminations sont à voir de 18h à minuit durant le mois de décembre, et toute la nuit le 24.

Pour compléter ce « Voyage en Magie », la ville a mis en place un troisième parcours de découverte onirique à travers la cité. 8 espaces verts ont spécialement été mis en scène, de manière écologique et durable, pour faire découvrir la richesse du patrimoine végétale de La Rochelle.

Autre nouveauté : un 4e parcours, invisible pour les yeux cette fois-ci. Il s’agit d’une chasse au trésor à travers la ville, sur le principe du geocaching. Enigmes et jeux d’observation emmènent de découvertes originales en endroits insolites, sur un parcours de 3 km au départ de la place de Verdun. Pour jouer, il est nécessaire d’avoir un smartphone pour télécharger l’application gratuite Terra Aventura. Les jeunes joueurs seront récompensés d’un badge « Poïz », qui gratifie les aventuriers du geocaching.

Fanfare et balades en calèche

De nombreuses animations connexes sont au programme. Pour célébrer l’entrée dans l’Avent, le City Club, l’association des commerçants, organise dès ce week-end (les 4 et 5) des déambulations musicales en centre-ville, avec des chocolats chauds offerts aux passants le dimanche. L’opération est renouvelée chaque week-end de l’Avent. A noter : des balades gratuites en calèche pour les enfants avec le Père Noël, en cœur de ville, les 11 et 12 décembre de 11h à 18h30. Les petits pourront ensuite lui apporter leur lettre de doléances, le dimanche de 14h30 à 18h30 le 12 décembre à l’Hôtel de ville. De nombreuses promenades, balades contées, dansées, mimées ou en musique sont également proposées par l’office de tourisme jusqu’à la fin du mois. L’hôtel de ville ouvre également ses salles historiques à la visite, suite à sa rénovation, les 22,23, 29 et 30 décembre.

Le début des festivités est officiellement lancé le 11 décembre, à partir de 18h30 place de l’hôtel de ville. Le discours du maire doit être suivi de la traditionnelle balade aux lampions et en fanfare à travers la vieille ville, de la place des Moureilles à l’église Saint-Sauveur.



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Archives Anne-Lise Durif