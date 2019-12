| Vers la réouverture d'une ligne de fret Auch-Agen ?

Lire

Mobilisées pour la réouverture de la ligne de fret Auch-Agen, les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie viennent de valider la création d'un Syndicat mixte visant à récupérer la gestion de la ligne afin d'engager au plus vite les travaux nécessaires à sa réouverture. Réunis en comité de pilotage ce 29 novembre à Auch, Jean-Luc Gibelin et Renaud Lagrave, vice-présidents des Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, ont renouvelé leur demande de voir ce transfert opéré dans les meilleurs délais. Etaient aussi représentés la Préfecture du Gers, élus locaux et l'élu régional Ronny Guardia-Mazzoleni.