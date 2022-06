Société | La saison estivale s’annonce animée au lac de Saint-Pardoux

29/06/2022 | Deuxième site le plus attractif du département de la Haute-Vienne pour les touristes, le Lac de Saint-Pardoux prévoit un été animé, sportif et gourmand !

Après deux années plombées par la pandémie, le lac de Saint-Pardoux en Haute-Vienne espère à nouveau faire le plein de vacanciers cet été avec un programme d’animations alliant concerts, rencontres sportives et marchés de producteurs.

Cette année, la saison s’annonce riche avec des animations gratuites très variées pour tous les publics. Le lac de Saint-Pardoux est le deuxième site touristique le plus attractif de Haute-Vienne, après le Centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane, et le premier pour les activités nautiques. Le directeur de l’EPIC du Lac de Saint-Pardoux est optimiste après une année 2020 qui a fait flop et une année 2021 tronquée par le Covid. « Ce sera la première saison complète depuis trois ans constate Christophe Bize, la baignade ouvrira à partir du 2 juillet dès que les plages seront surveillées par les pompiers du SDIS et après avoir vérifié que les cyanobactéries aient disparu. » La dernière analyse de l'ARS a levé l'interdiction de la baignade. Les conditions climatiques très favorables ont déjà bien lancé la saison avant la date officielle, estivants et habitants du secteur, prenant d’assaut les plages non surveillées à leurs risques et périls.

Christophe Bize et Nathalie Baly ont préparé des animations pour tous les publics (crédit C. Mérigaud) Christophe Bize et Nathalie Baly ont préparé des animations pour tous les publics (crédit C. Mérigaud)

La piscine et l’aire de camping car attirent

Les estivants comme les habitués du site, une majorité de familles venant de l’agglomération de Limoges mais aussi en voisins de l’Indre, de la Creuse et du sud de la Vienne viennent profiter d’une journée de farniente. Propriété du Département depuis 1991, le lac s’étend sur 330 ha et de trois plages surveillées auxquelles s’ajoutent 300 ha de forêt. « Le camping de Fréaudour, les gîtes et hébergements alentours attirent aussi une clientèle étrangère, des Britanniques, des Néerlandais, des Belges et beaucoup de Parisiens », souligne le directeur. « L’aire de camping car de 32 places ouverte voilà quatre ans nous a amené une clientèle que nous n’avions pas grâce au réseau européen Camping Car Park, cela représente 7 000 nuitées par an.» L’aménagement d’une passerelle, l’an dernier, reliant les plages de Chabannes et Santrop, distantes de 700 m, ont aussi amené des visiteurs supplémentaires. « Cela crée des flux d’usagers, amène des groupes scolaires, on voit des gens toute l’année qui se baladent et empruntent la passerelle. Cela nous a permis de créer deux nouvelles boucles pour faire le tour du lac, une petite et une grande », poursuit-il.

Ouverte depuis 2017 , la piscine attire aussi 60 000 visiteurs par an plus 10 000 scolaires « dont 30 000 rien qu’en été précise-t-il, un équipement qui est fort utile quand la baignade est fermée. » Sur le site de Fréaudour qui accueille la base de ski nautique, le téléski nautique tiré par câble est ouvert de Pâques à la Toussaint et « ce sera sa première saison complète » depuis sa mise en service en 2019, année où la montée du niveau du lac avait contraint de l’arrêter. « On remarque une fréquentation locale et un esprit club avec un pool d’adhérents et beaucoup de scolaires constate le directeur, c’est encourageant. »

Après une première saison, les structures gonflables de l’aquaparc seront de retour dès le 2 juillet avec l’ajout d’une nouvelle tour. Six créneaux de 45 minutes seront disponibles les après-midi jusqu’au 31 août (à partir de 8 ans). Pour les amateurs de sensations fortes, le parc aventure ouvre pour la onzième saison pour des parcours sécurisés d’acrobranches grâce à des équipements dotés d’un double mousqueton (système Bornack) pour se protéger contre la chute.

Des majorettes hommes et des DJ connus

Les voyants sont donc tous au vert pour profiter de l’été sur les rives du lac avec un programme mitonné sur mesure « pour que tout le monde y trouve son compte, ça s’adresse au familles aussi bien aux petits qu’aux grands » assure Nathalie Baly, en charge des animations. Il y en aura pour tous les goûts, des spectacles, des concerts, des tournois, des ateliers, des marchés de producteurs durant les deux mois d’été sans oublier le très attendu feu d’artifice, le 7 août, avec une soirée animée par l’orchestre phare de Limoges « Aloha » de 20 h à minuit.

Parmi la programmation, il ne faudra pas rater le spectacle de rue « Abysses » par la compagnie parisienne « Remue Ménage » à Santrop, le 9 juillet à 22h30 pour une plongée dans le monde aquatique aux couleurs luminescentes. « Une exploration des fonds sous-marins qui mêle acrobaties, visuel et pyrotechnie ajoute-elle avec le DJ local Healer Selecta présent dès 14 h. »

Une soirée hommage à Queen est programmée le 22 juillet avec une troupe de majorettes hommes.(Crédit : Nathalie Auriault) Une soirée hommage à Queen est programmée le 22 juillet avec une troupe de majorettes hommes.(Crédit : Nathalie Auriault)

Les fans de Freddy Mercury ne manqueront pas le spectacle « Queen a man » le 22 juillet à Santrop à 20h30 « un spectacle inédit monté par une compagnie bretonne avec des majorettes hommes », suivi de la projection de Bohémian rhapsody. Les groupes locaux enflammeront Santrop le 13 août dès 19h30 avec Keltas (musique celtique) à 19h30 suivi de La Mecanica à 21h (salsa cubaine), le tout avec un marché de producteurs en semi-nocturne (17h30/22h). La fanfare « Les Gueules sèches » est attendue, le 18 août, dans le cadre de la tournée de son centenaire. Quant aux fans de musique électro, ils ne manqueront pas la soirée inédite du 27 août avec trois DJ qui se relaieront derrière les platines, Numa a Tfive à 19h, Igor à 21 h et The Supermen Lovers à 23 h, compositeur du tube « Starlight ».

Grâce à des partenariats de longue date avec des comités sportifs départementaux, des animations seront proposées tout l’été du beach volley les mercredis et vendredis à partir de 17h et dimanches après-midi, du beach hand ball, tous les mardis à partir de 16h, avec un challenge les 9 et 30 juillet, et du beach rugby le 13 juillet à partir de 14 h. Pour prolonger la saison, un tournoi international de beach tennis est prévu les 10 et 11 septembre à Santrop ainsi qu’une compétition d’aquathlon, swimrun et triathlon les 17 et 18 septembre. Le premier Championnat de France de canitrail sera organisé les 24 et 25 septembre à Santrop par la Fédération française des sports de traîneau « une compétition qui devrait avoir un impact intéressant pour tous les hébergeurs » escompte le directeur.

Programme d’animations à retrouver sur lacsaintpardoux.fr



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Laurent Quintal