Société | La télémédecine, agir partout, vite et bien

18/01/2020 | Les membres de l'équipe Nomadeec avec l'un des fondateurs Xavier Maurin à droite.

Le Tour de France des régions du numérique en santé a fait un stop à la ville de Bordeaux le 16 janvier dernier, organisé par l’Agence française de la santé du numérique et l'Agence Régionale de la Santé Nouvelle-Aquitaine. L’occasion de promouvoir et découvrir les avantages de l’e-médical en présence de nombreuses starts-up innovantes et prometteuses présentées par Tic Santé. Parmi-elles Nomadeec une plateforme intuitive de télémédecine mobile.

Aujourd’hui, il y a « une vraie volonté des professionnels de santé de s’impliquer en e-santé » souligne Hervé Delengaigne Président du GIP de l’E-Santé en Action Nouvelle-Aquitaine. Particulière vers la télémédecine, il est désormais possible de bénéficier d’une consultation médicale à n’importe quel endroit dans un délai rapide et sans dégrader le suivi médical du patient pour autant. Nomadeec est le leader français dans ce domaine, c’est une plateforme de télémédecine mobile conçue par la société bordelaise Exelus. Cette jeune société créée par un duo médecin ingénieur-urgentiste Xavier Morin et Louis Rouxel, a lancé Nomadeec en 2016. Elle propose une plateforme de mise en commun des informations du patient avec les différents services de santé, utilisable par un médecin mais aussi par un(e) soignant(e) en EHPAD ou des pompiers dans des situations d’urgence. Les personnels soignants sur place sont munis d’une tablette connectée par une clé 4G ou via un réseau Wifi, sur laquelle ils enregistrent et créer un bilan santé en temps réel du patient le tout envoyé au médecin référent, SAMU, aux autres centres de soins adéquats. La tablette peut envoyer des photos et vidéos mais aussi permettre une vidéoconférence en direct sur le terrain avec centre de soins. Il est possible de connecter en Bluetooth à des équipements médicaux comme thermomètre ou un stéthoscope, et transmettre directement à l’application les résultats.

Les atouts majeurs de cette innovation sont la possibilité de l’utiliser sur un téléphone, une tablette, un PC et même à l’avenir sur des surfaces holographiques et de stocker puis envoyer le bilan médical vers d’autres structures. La plateforme permet tout d’abord un gain de temps lors de la prise en charge du patient mais aussi l’élaboration d’un bilan médical le plus juste possible, et donc d’éviter des erreurs médicales sur place. Par ailleurs, Nomadeec souhaite éviter avec leur programme les hospitalisations inutiles qui impacte le patient et les services hospitaliers bien souvent déjà saturés mais aussi couvrir les zones de désert médical où les professionnels de santé sont très éloignés de la population. Les prochains projets sont d’étendre cette innovation déjà présente en région dans les départements de la Charente-Maritime et de la Vienne vers d’autres groupements hospitaliers en France mais aussi à l’international.



Par Margaux Bonfils

Crédit Photo : MB