03/05/2019 | Exposition, pique-nique, village, jeu de piste, conférence dégustation… De nombreuses animations sont proposées dans le cadre de la Fête de l’Europe…

Depuis le mois de janvier, la Maison de l’Europe Bordeaux Aquitaine s’attache à sensibiliser la population aux prochaines élections européennes qui se tiendront le 26 mai prochain. Pour se faire, elle organise des débats avec les députés et sénateurs de Gironde pour dialoguer avec ces derniers du fonctionnement de l’institution européenne, des financements européens et des missions de l’Europe. Mais aussi, dans le cadre de la Fête de l’Europe, le 9 mai, elle propose des événements invitant le public à découvrir l’Europe d’une manière culturelle et ludique.

A l’occasion de la Fête de l’Europe, le 9 mai prochain, la Maison de l’Europe Bordeaux Aquitaine propose une multitude d’événements afin de vivre l’Europe et de la découvrir autrement par des biais culturel et ludique. « Nous souhaitons dépoussiérer véritablement l’image de l’Europe. Elle est trop souvent vue d’une manière technocratique », souligne Gwenaël Lamarque, le directeur de la Maison de l’Europe Bordeaux Aquitaine. Dans cet esprit-là, le 9 mai au soir à partir de 19 h 00, une conférence-dégustation est organisée à la Cité du Vin à Bordeaux autour de la thématique « Les cultures européennes du vin ». « Nous avons choisi la Cité du Vin pour proposer cette conférence car ce site est emblématique, il a été financé en partie grâce à des fonds européens. Egalement, nous désirons montrer une Europe du vin qui rassemble tous les pays européens ». Ce rendez-vous illustre bien la volonté première de la Maison de l’Europe Bordeaux Aquitaine, celle de parler de l’UE d’une manière ludique et culturelle. « L’Europe est bien un prétexte à la convivialité ! » Une dégustation de vins sera proposée du reste à l’issue de la conférence.



Pique-nique, exposition, jeu de piste...

Le lendemain, le 10 mai, les élèves des écoles élémentaires de Bordeaux, du Bouscat et de bien d’autres communes limitrophes dégusteront pour leur déjeuner des mets européens afin de les sensibiliser. Dans le même temps, un village européen baptisé « Fêtons l’Europe sur les Quais » sera érigé place Jean Jaurès devant la Maison de l’Europe afin de faire « le buzz ». Des exposants, tels que les consulats, les associations européennes et les comités de jumelage, seront présents, de même qu’une grande boum animée par un DJ. « Cette soirée s’adresse bien entendu à tout un chacun, car notre ambition première avec toutes ces animations est de toucher de l’écolier âgé de 6 ans au retraité CSP+ ». Autres événements à suivre dans le cadre de cette Fête de l’Europe, un pique-nique européen intergénérationnel à Vertheuil Médoc le 12 mai, une conférence portant sur « L’Europe et les énergies renouvelables : une relation durable ? », le 16 mai à la Maison Eco-citoyenne de Bordeaux, un jeu de piste européen au Parc Bordelais le 19 mai, ou encore un concours photo dont le vernissage de l’exposition « Au fil de l’Europe » se déroulera au restaurant solidaire le Jardin Pêcheur le 21 mai à 18 h 30.



Un débat télévisé improductif!

Concernant les élections européennes à présent, Gwenaël Lamarque se désole de constater que « la France n’a toujours pas compris que le 26 mai se déroulent des élections. La campagne comme toujours est très courte. Elle va battre son plein du 15 au 25 mai. Les citoyens ne vont se rendre compte que trop tard qu’un vote va avoir lieu. Aussi, malheureusement, les enjeux et les objectifs de ces prochaines échéances ne sont pas exposés véritablement médiatiquement au regard du débat télévisé des 15 têtes de listes qui a duré plus de 4 h 30. C’est totalement improductif ! Enfin, la France est agitée depuis quelques mois déjà par un mouvement social de grande ampleur largement relayé et qui empêche à l’actualité européenne d’être couverte. » Par toutes ses actions, la Maison de l’Europe Bordeaux Aquitaine tente de sensibiliser la population aux enjeux de l’Europe d’aujourd’hui et de celle de demain en valorisant les symboles et les actions concrètes de l’UE.

