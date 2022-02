Prévenir la récidive

"Nous sommes dans un centre nouvelle génération avec parmi les nouveautés, l'espace d'accueil des familles et il est à noter que les chambres sont dotées de sanitaires. Chaque jeune aura son espace à lui. Nous devons accueillir début avril douze jeunes, filles et garçons, entre 15 et 18 ans, placés par décision de justice pour avoir commis des actes délictueux ou criminels", explique Fabien Vigier, directeur du centre de Bergerac, à la tête d'une équipe pluridisciplinaire de 27 professionnels. L'équipe dont les recrutements sont en cours sera composée d'éducateurs spécialisés, d'un psychologue et d'un psychiatre. Un enseignant sera mis à disposition par l'Education nationale. Chaque mineur aura trois phases de placement, dans le cadre de parcours individualisés : une phase où ils sont contenus au sein du centre, une seconde qui consiste à tester des processus de sortie, et la dernière permet de construire un parcours où le jeune se rapproche de son univers familial et où il peut tester des périodes de stages en extérieur. Des entreprises bergeracoises se disent prêtes déjà à les accueillir.

"On a expertisé le centre éducatif fermé, dans ses résultats : 70 % des mineurs délinquants, quand ils sortent du centre éducatif fermé, ne retournent pas en prison et ne connaissent pas la délinquance. C'est un outil essentiel, qui est utile. Punir demeure le premier axe, mais éduquer est primordial. L'un ne se fait pas sans l'autre. C'est bon pour l'ensemble de la société qui n'a qu'une envie que le mineur délinquant rentre dans le droit chemin", indique Eric Dupond-Moretti.