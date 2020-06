Société | « Le-Centre » : une association qui repense le secteur du service à domicile

09/06/2020 | L’association Le-Centre à Poitiers contribue à l’insertion de demandeurs d’emplois précaires dans les métiers d’aide à l’autonomie, notamment avec l'aide de la Fondation EDF.

Simplifier la vie quotidienne des particuliers est depuis plusieurs années une activité économique particulièrement dynamique en Nouvelle-Aquitaine. A Poitiers, une association appelée « Le-Centre » a été créée en 2009, dans le but d’aider à la structuration du secteur des services à domicile, en allant encore et toujours vers l’innovation et la facilitation. Parcours d’intégration, sensibilisation aux discriminations, aides aux entreprises : l’association s'attaque aux nombreuses problématiques inhérentes à ce secteur d'une forte utilité sociale.

« Le-Centre », à l’image de celles et ceux qui travaillent quotidiennement dans le secteur du service à la personne, est un touche-à-tout. Principalement acteur dans les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Charente, « Le-Centre » existe depuis 2009 et s’est implanté physiquement dans la ville de Poitiers. L’association a une ambition première qui se décline par des actes concrets et variés : aider à la structuration du secteur des services à domicile. Le secteur des services à la personne est défini par la loi Borloo du 26 juillet 2005 comme l'ensemble des activités visant le bien-être des personnes à leur domicile (aides à la famille, services de la vie quotidienne, services aux personnes dépendantes). Acteur nécessaire d’un point de vue territorial et social, « Le-Centre » ne cesse de développer ses compétences en fonction des besoins.

Une vision panoptique de la filière

L’activité historique de l’association poitevine concerne l’emploi avec notamment le déploiement de parcours d’intégration dans ces métiers de service à domicile pour les personnes éloignées du marché du travail. Le rôle de l’association est avant tout de définir des projets et des formations pour faciliter le dialogue entre les entreprises et les demandeurs d’emplois.« Le-Centre agit avec un système de double entonnoir, indique David Hamelin, directeur de l’association. Les personnes éloignées de l’emploi sont accompagnées, et de l’autre coté on cherche aussi des personnes déjà compétentes pour les mettre en relation avec les structures ». « Le-Centre » travaille notamment avec 26 entreprises et 10 organismes de formation dans la Vienne.

« Nous travaillons également beaucoup sur la prévention des risques professionnels », ajoute le directeur. Des dispositifs sont pensés par « Le-Centre » avec des actions de sensibilisation auprès de professionnels. La structure associative a par exemple participé à la création d’un espace autonomie à Poitiers en 2017, qui est un lieu qui permet de découvrir des aides techniques pour des domiciles. « C’est un endroit ouvert tant aux professionnels qu’aux usagers », précise David Hamelin. L’important est de faire en sorte que les aides techniques entrent dans le domicile et que les salariés sachent les utiliser. Il faut rappeler que le secteur d’aide à domicile est le premier en terme de sinistralité, devant même le secteur du bâtiment ». La prévention est au cœur de l’action. C’est pour cela également que « Le-Centre » s’intéresse aux questions de discrimination pour favoriser la diversification des parcours. Enfin, de ces actions se dégage aussi un véritable appui au développement économique du secteur. « Nous sommes d’ailleurs en train de travailler avec Grand Poitiers sur l’accueil de « start-up » qui s’intéressent aux questions liées à la Silver économie », ajoute David Hamelin.

Un nouveau besoin de dématérialisation

Le principal objectif pour « Le-Centre » est de pouvoir, en fonction des besoins de la filière, trouver des réponses adaptées. Pour atteindre ce but, une vingtaine de financeurs (privés ou piblics) accompagne les activités de la structure associative, notamment sur des dispositifs bien spécifiques. La Fondation groupe EDF a par exemple créé récemment un Fonds d’Urgence et de Solidarité pour faire face à la crise sanitaire et sociale du Covid-19 et venir en aide notamment aux plus démunis. Dans ce cadre, elle a ainsi accordé 6.500 euros au profit de l’association poitevine. « Les échanges avec la fondation ont eu lieu début avril et ils nous ont alerté sur le fait qu’un appel à projets avait été lancé pour aider des associations », raconte David Hamelin. L’avantage de ces financements privés, selon le directeur, réside dans le fait que l’aide économique intervient sur un besoin spécifique et à un moment précis.

L’accompagnement vers l’emploi a été particulièrement difficile à mettre en place par « Le-Centre » pendant la période de confinement et encore actuellement. « Les démarches ont été difficiles, même via des explications téléphoniques. Certains ont suspendu leur formation pour continuer un parcours en pointillé car ils n’avaient pas de solution technique », constate le responsable de l’association. Un besoin d’achat de matériel s’est alors très vite fait ressentir afin de ne pas générer de rupture dans les dispositifs d’accompagnement. « Cette aide financière va nous permettre d’équiper 25 personnes que l’on accompagne. Nous avons jusqu’à la fin de l’année pour distribuer les ordinateurs aux personnes qui en ont le plus besoin, comme les personnes des quartiers prioritaires de la ville de Poitiers par exemple », détaille David Hamelin. L’initiative sociale s’inscrit aussi dans une démarche environnementale puisque « Le-Centre » fait appel à Adb Solidatech, acteur du numérique solidaire, pour obtenir du matériel informatique recyclé et de très bonne qualité. Et l’aide ne va pas s’arrêter là. Chaque don sera accompagné d’une installation à domicile et d’un accompagnement personnalisé pour les premières prises en main. « Cette aide va permettre à de nombreuses personnes d’arriver au terme de leurs parcours vers l’emploi et d’être beaucoup plus autonomes », confie David Hamelin.



Par Lucile Bonnin

Crédit Photo : Le Centre