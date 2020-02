Société | Le coup de pouce d'Enedis à la mission locale Béarn Adour

03/02/2020 | Enedis a fait don d'un véhicule électrique à la mission locale Béarn Adour ou quand cohésion sociale rime avec mobilité et développement durable.

Basée à Morlaas, la Mission Locale Rurale Béarn Adour a pour objectif prioritaire de permettre l’accès des jeunes de son territoire à l’emploi durable et à une autonomie sociale. Grâce à un don réalisé par le distributeur d'électricité Enedis, elle vient de se doter d'un nouvel outil pour mettre en œuvre sa mission : une voiture Kangoo électrique qui sera mise à disposition par la mission locale auprès des jeunes qu'elle accompagne. La remise des clés de l'auto s'est faite ce jeudi 30 janvier. Signe des temps : c'est le premier véhicule électrique donné par l'entreprise, ce qui n'est pas pour déplaire aux responsables de la mission locale.

Il est, naturellement, bleu « électrique », et démarre depuis la fin de la semaine dernière une toute nouvelle vie, mais reste dans une mission de service public... De la distribution d'électricité, le Kangoo donné ce jeudi par la direction territoriale Pyrénées-Landes d'Enedis va désormais contribuer, au sens propre, à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi. De quoi susciter l'ethousiasme chez le directeur de la mission locale, Olivier Jeunot : « Nous avons régulièrement des problèmes de mobilité pour nos publics. Avec ce véhicule, on va pouvoir agir de suite, c'est un formidable levier pour permettre le démarrage d'une activité, la participation d'un jeune à une formation ou pour assurer un rendez-vous pour un entretien d'embauche ! ». Même discours enthousiaste du côté de la sa Présidente Geneviève Bergé, et d'Arthur Finzi, Président de la communauté de Commune Nord Béarn, dont les jeunes font partie des bénéficiaires de la mission locale.

10 000 km au compteur

Un levier d'autant plus précieux que le territoire couvert par la mission locale est large et, pour 60% de sa surface, situé en zone rurale. Pour comprendre : plus de 1200 km², sur 2 communautés de communes et demie, à la lisière de la communauté d'agglomération de Pau. Et Olivier Jeunot de citer l'exemple d'une formation d'"aide à domicile en milieu rural" récemment démarrée à Lembeye à destination des demandeurs d'emploi : « Nous avons eu beaucoup de mal pour organiser le transport des stagiaires... Avec un véhicule, on peut désormais imaginer des solutions de covoiturage, qui faciliteront beaucoup les choses ! ». Avec, tout de même, un petit bémol à la découverte du véhicule : c'est un Kangoo utilitaire, donc sans siège à l'arrière... Mais pas de quoi, visiblement, altérer l'optimisme du jour !

Et pour cause, remis à neuf par Enedis via une association d'insertion, avant la remise des clefs, la voiture affiche (seulement) un peu plus de 10 000 km au compteur. Le Kangoo, est donc prêt à en parcourir quelques dizaines de milliers d'autres à travers la campagne béarnaise, le tout avec une moindre empreinte sur l'environnement puisqu'elle est électrique.

Si le don de véhicule aux acteurs du monde social et associatif fait partie intégrante de la politique social d'Enedis explique François Tillous, son directeur territorial dans les Pyrénées-Atlantiques, il précise aussi que « si nous donnons trois à cinq véhicules par an, c 'est la première fois que nous donnons un véhicule électrique ! » S'il y a là une certaine logique, l'entreprise étant dotée de la 2ème flotte française de véhicule électrique après La Poste, il y a aussi assure-t-il, le souci « de répondre à une préoccupation sur transition énergétique », en parallèle du projet de cohésion sociale auquel répond le don de la voiture.

Un message bien entendu par le Directeur de la Mission locale qui a ainsi eu l'occasion de mettre en avant la réflexion en cours au sein de la Mission locale sur la mise en place d'une référence environnementale, tant à destination de son personnel qu'en terme de sensibilisation de son public. Un public qui n'aura d'ailleurs pas de mal à réaliser la recharge du véhicule, le territoire étant déjà bien doté en bornes d'alimentation, assure les acteurs.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr